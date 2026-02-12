12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக பலன்கள்

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் நிலையும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். தொழில், நிதி, குடும்பம் மற்றும் உடல்நலம் போன்ற பல அம்சங்களில் இந்த மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை நாளுக்கான ராசிபலன்களைப் பார்ப்போம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமும் சவால்களும் கலந்த நாளாக இருக்கும். முன்பு யாரிடமாவது சிக்கியிருந்த பணத்தை மீண்டும் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனஅமைதியை அளிக்கும். ஆனால் நிதி விஷயங்களில் மற்றவர்களை நம்புவது சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம். சில எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். நீண்ட கால முயற்சிகள் நல்ல முன்னேற்றத்தை காணும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வருமானத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வர வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொடர்பான கவலைகள் அதிகரிக்கலாம். புதிய சொத்து வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால் அதை ஒத்திவைப்பது நல்லது. வதந்திகளை நம்புவது பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பொருட்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நல கவனம் அவசியம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகச் சிறந்த நாளாக அமையும். நேர்மறையான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். தம்பதிகளிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி நல்லிணக்கம் ஏற்படும். செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடன் ஏற்படும் தொடர்புகள் நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஓரளவு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். முக்கியமான நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து நற்பெயர் அதிகரிக்கும். அரசு பணியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை அனுபவிப்பார்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தொடர்பாக நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். பயணத்தில் பாதுகாப்பு அவசியம். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். வணிகம் தொடர்பாக நிதி உதவி தேவைப்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது, அதனை வெளிப்படையான உரையாடலால் தீர்ப்பது நல்லது. இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பரபரப்பான நாளாக இருக்கும். எந்த செயலையும் அவசரமாக செய்யாமல் அமைதியாக செயல்பட வேண்டும். குடும்ப விஷயங்களை வெளியோரிடம் பகிராமல் இருப்பது நல்லது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறலாம். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சுமாரான பலன்கள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் சாதகமாக முடிவடையலாம். மேலதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல் பணிகளை முடிக்க உதவும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். திருமண வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது கவனம் அவசியம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று பேச்சிலும் நடத்தையிலும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற வாக்குறுதிகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். தாயுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வேலைகளில் முழு கவனம் செலுத்துவது அவசியம். அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு கௌரவம் அதிகரிக்கும். தவறான எண்ணம் கொண்டவர்களிடமிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.
மகர ராசிக்காரர்கள் இன்று மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பத்தில் கடுமையான வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகளில் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணம் தொடர்பான தகராறுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று இனிமையான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். குழந்தைகளுடன் செலவிடும் நேரம் மனநிறைவை அளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வணிக முயற்சிகளில் சிறிய இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய சொத்து வாங்க உடன்பிறந்தவர்களின் உதவி கிடைக்கலாம். இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். பல பயணங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும். புதிய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் சில வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. இவர்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.