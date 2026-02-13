WhatsApp
Friday, February 13, 2026
Home ஆன்மிகம் 13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று என்ன பலன்?

13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று என்ன பலன்?

written by இளவரசி
13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின் படி, கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் நிலையும் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் தொழில், பொருளாதாரம், குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் உடல்நலம் போன்ற பல அம்சங்களில் இவ்விளைவுகள் காணப்படுகின்றன. 2026 பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.

மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று சில சவால்களை சந்திக்கக்கூடும். நெருங்கிய உறவினர்களால் பண இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கிய ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு மன உறுதியை தரும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு உருவாகலாம். வெள்ளை நிறம் இன்று அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். பணியிட பிரச்சினைகள் தீரும். எதிரிகளின் சதி முயற்சிகளில் விழாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பண விஷயங்கள் சீராகும். குடும்பத்தில் புதிய வருகை மகிழ்ச்சியை தரலாம். ஊதா நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

மிதுன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறை எண்ணங்களால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். அலுவலகப் பணிகளில் பாராட்டு கிடைக்கும். நண்பரின் திருமண விழாவில் கலந்துகொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து வாங்கும் முயற்சிகளும் முன்னேறலாம். மெரூன் நிறம் அதிர்ஷ்ட நிறமாகும்.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் காணப்படும். உடல்நிலை சாதாரணமாக இருந்தாலும் பயணம் மற்றும் வாகனப் பயன்பாட்டில் எச்சரிக்கை அவசியம். நண்பர்களின் நிதி உதவி கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் சிறிய வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. சிவப்பு நிறம் அதிர்ஷ்டம் தரும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பயணங்களில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். சில வேலைகள் தாமதமாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு உருவாகலாம். வியாபார முதலீடுகளில் கவனம் அவசியம். பச்சை நிறம் இன்று அதிர்ஷ்டமாகும்.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகச் சிறப்பான நாள். உடல்நலம் நல்ல நிலையில் இருக்கும். தம்பதிகளுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும். செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடன் தொடர்பு மூலம் லாப வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கருப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட நிறமாகும்.

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உடல்நிலையில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். அனுபவம் தொழிலில் முன்னேற்றத்தை தரும். குழந்தைகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். அண்டை வீட்டாருடன் சண்டையை தவிர்க்க வேண்டும். ஆரஞ்சு நிறம் அதிர்ஷ்டம் தரும்.

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று மகிழ்ச்சியான நாளை அனுபவிப்பார்கள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடியும். துணையுடன் செலவிடும் நேரம் உறவை வலுப்படுத்தும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். ப்ரவுன் நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்த நாள். முக்கிய பணிகளில் தடைகள் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. வாகனம் ஓட்டும்போது எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்ப சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் உருவாகலாம். நீலம் நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நிதி நிலை முன்னேற்றம் காணும். பணியில் கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். குடும்ப மூத்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். சிவப்பு நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிலுவை பணிகளை முடிக்க சிறந்த நாள். நண்பர்களுக்கு உதவுவதால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வணிக முன்னேற்றம் இருக்கும். சொத்து வாங்கும் முயற்சிகள் நிறைவேறும். பிங்க் நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் இருக்கும். சிறிய விஷயங்களுக்கு கோபப்படாமல் இருக்க வேண்டும். நிதி நிலை மேம்படும். வியாபாரத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். பெற்றோருடன் செலவிடும் நேரம் மன அமைதியை தரும். நீலம் நிறம் அதிர்ஷ்டமாகும்.

இளவரசி

