இன்றைய ராசிபலன் 04 மே 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் – சிலருக்கு சவால்கள்!

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் நிலைமாற்றம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளின் தொழில், நிதி, குடும்பம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல துறைகளில் இந்த மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
இன்று (மே 04, 2026 – திங்கட்கிழமை) எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள், யாருக்கு சவால்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்:
இன்று உழைப்பே உங்களுக்கு வெற்றியின் திறவுகோலாக இருக்கும். கடினமாக உழைத்தால் அதற்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த சொத்து தொடர்பான வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கலாம். வீட்டிற்கு விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். துணைவியாரின் புதிய வணிக முயற்சி உங்கள் குடும்பத்திற்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – ப்ரவுன்.
ரிஷபம்:
மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்த நாள். உங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும் பொருட்களில் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு இது சாதகமான நேரம். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பெற்றோரின் ஆதரவுடன் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடித்து விடுவீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – வெள்ளை.
மிதுனம்:
வருமானம் அதிகரிக்கும் நாள் என்றாலும், பிறரை நம்பும் போது எச்சரிக்கை தேவை. புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சகோதரர் அல்லது உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் கவனம் அவசியம். அதிர்ஷ்ட நிறம் – பிங்க்.
கடகம்:
உற்சாகம் மற்றும் ஆற்றல் நிறைந்த நாள். வணிகத்தில் மாற்றங்களை செய்ய இது சரியான நேரம். ஆரம்பத்தில் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பை தெரிவித்தாலும், பின்னர் உங்கள் முயற்சியை ஆதரிப்பார்கள். இது குடும்ப உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – மஞ்சள்.
சிம்மம்:
இன்று உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். புதிய திட்டங்களை தொடங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்ப பிரச்சினைகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் அனைத்து தரப்பினரின் கருத்தையும் கேட்பது நல்லது. பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.
கன்னி:
சவால்கள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளிக்கும் ஆற்றல் உங்களிடம் இருக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். உங்கள் ஆற்றலை பயனுள்ள செயல்களில் செலவிடுங்கள். இன்று உற்சாகமாக செயல்பட்டு பணிகளை முடிப்பீர்கள். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – கருப்பு.
துலாம்:
இன்று சாதாரணமான நாள். பணியிடத்தில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்கள் உழைப்பு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும். ஆடம்பர செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். இளைஞர்களுக்கு தொழில் வளர்ச்சி வாய்ப்பு உள்ளது. அதிர்ஷ்ட நிறம் – மஞ்சள்.
விருச்சிகம்:
சிறப்பான நாள். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். ரகசிய தகவல்களை பகிர்வதில் எச்சரிக்கை தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் – மெரூன்.
தனுசு:
முக்கியமான நாள். பணியிடத்தில் சவால்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சமாளிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் செலவிடுவீர்கள். அரசியல் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஆதரவு அதிகரிக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதிர்ஷ்ட நிறம் – பச்சை.
மகரம்:
சற்றே சவாலான நாள். உங்கள் பேச்சிலும் நடத்தையிலும் கவனம் அவசியம். பயண திட்டங்கள் இருக்கலாம். வணிகத்தில் சில கவலைகள் ஏற்படலாம். தேவையற்ற சச்சரவுகளை தவிர்க்கவும். வாகனங்களை பயன்படுத்தும் போது எச்சரிக்கை தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் – ஊதா.
கும்பம்:
நேர்மறையான முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த நாள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய நண்பர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவார்கள். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி அமைதி நிலவும். அதிர்ஷ்ட நிறம் – சிவப்பு.
மீனம்:
சவால்கள் நிறைந்த நாள். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்வதால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் முடிவுகளை எடுக்கும் முன் சிந்தித்து செயல்படுங்கள். சமூக பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். பிறர் விஷயங்களில் தலையிடாதீர்கள். அதிர்ஷ்ட நிறம் – நீலம்.