இன்றைய ராசிபலன் 24 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி!

வேத ஜோதிடத்தின் படி கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், ஆரோக்கியம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை போன்றவற்றில் இம்மாற்றங்கள் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், 2026 மே 24 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி காத்திருக்கிறது? யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும் நாள். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வருவதால் மன அமைதி கிடைக்கும்.
வேலை காரணமாக பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சுற்றுலா திட்டமிடலாம். பழைய கடன் பிரச்சினைகள் தீரும் வாய்ப்பு உள்ளது. பெற்றோருக்கு உதவியும் ஆதரவும் வழங்குவது நல்ல பலனை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். பண விஷயங்களில் அதிக கவனம் அவசியம். மற்றவர்களின் ஆலோசனையை மட்டும் நம்பி முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும்.
காதல் வாழ்க்கையில் புதிய நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நாள். உங்கள் சுறுசுறுப்பான மனநிலை உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும்.
ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் அணுகுமுறையை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் கருத்து வேறுபாடு வரக்கூடும். பணியிடத்தில் ஒருவர் உங்களை குற்றம் சாட்ட முயற்சிக்கலாம். எந்த வேலையிலும் அவசரம் வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று திருமண வாழ்க்கையில் சற்று பதற்றம் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் வாக்குவாதம் வர வாய்ப்பு உள்ளது.
மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது. திடீர் பணவரவு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று வேலைகளை முடிப்பதில் சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். முழு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் சில சிக்கல்கள் வரக்கூடும். மற்றவர்களை முழுமையாக நம்பாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான நாள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம்.
முக்கிய தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம். சட்டரீதியான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. நிதிநிலை மேம்படும். வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சிரமமான நாள். இன்று எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்மறையான பலனை தரக்கூடும்.
நண்பர்கள் மற்றும் சகோதரர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு உருவாகலாம். நிதி இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று குடும்ப வாழ்க்கையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்பத்தில் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகலாம்.
சிறிய தவறுகளுக்குக் கூட பெரிய விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும். தொழிலதிபர்களுக்கு திடீர் பயணம் ஏற்படலாம். நிதிநிலை சீராக இருக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். பேச்சிலும் நடத்தையிலும் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
அவசர முடிவுகள் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம். தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உடல்நலத்தில் சிறிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முந்தைய நாட்களை விட நல்ல நாள். பணியிடத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் சரியாகும்.
எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த நிதி பிரச்சினைகள் தீரும். குடும்பத்தில் புதிய விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கலாம். வணிகத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கோபத்தை சந்திக்க நேரிடலாம் என்பதால் வேலையில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாள். வியாபாரத்தில் உங்கள் கணிப்புகள் வெற்றி பெறும்.
இதுவரை எதிராக இருந்தவர்களும் இன்று உங்களுக்கு ஆதரவாக மாறக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் கடன்களை தவிர்க்கவும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கப்போகும் 4 ராசிகள்
மேஷம்
மிதுனம்
மகரம்
மீனம்
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனநிம்மதி, நிதி முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.