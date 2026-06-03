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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டக் கதவு திறக்கும்!

இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டக் கதவு திறக்கும்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டக் கதவு திறக்கும்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கமும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையிலும் தினந்தோறும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, காதல், திருமணம் மற்றும் ஆரோக்கியம் போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் கிரகங்களின் நிலை குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 03-ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் பரபரப்பான நாளாக இருக்கும். பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அடிக்கடி பயணிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தரும். இருப்பினும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் சில கருத்துக்கள் உங்களை மனதளவில் பாதிக்கக்கூடும். வெளிநகர் அல்லது வெளியூர் பயணங்களில் முக்கியமான தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் நடவடிக்கைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். எதிர்பாராத தோல்வி மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தினாலும், உங்கள் விடாமுயற்சி வெற்றியை பெற்றுத் தரும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இருப்பவர்கள் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும்போது பொறுமையையும் நிதானத்தையும் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முந்தைய நாட்களை விட சிறப்பான நாளாக அமையும். பணியிடத்தில் இருந்த மோதல்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்காமல் இருப்பது அவசியம். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த நிதி தொடர்பான பிரச்சினைகள் இன்று முடிவுக்கு வரலாம். குடும்பத்தில் புதிய விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் எளிதாக முடிவடையும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் செலவிடும் நேரம் உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப நிகழ்வுகள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும். புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பது நல்லது. தொழில் மற்றும் வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் சில தடைகள் உருவாகலாம். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால், பொறுமையுடன் நடந்துகொள்வது அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேவைக்கு அதிகமாக கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் பணிகளை அவசரமாக செய்வதை விட நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. பொறுப்புகளில் தவறுகள் ஏற்பட்டால் மேலதிகாரிகளின் அதிருப்தியை சந்திக்க நேரிடலாம். குடும்ப சூழல் சாதாரணமாக இருக்கும். குழந்தைகளின் தேவைகளில் அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டும். உடல்நலத்தில் சோர்வு ஏற்படக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனம் பயன்படுத்தும்போது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எதிர்பாராத வாகன கோளாறுகள் செலவுகளை அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய வேலை வாய்ப்பு அல்லது தொழில் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில் உறவினர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய சில செய்திகள் ஏமாற்றத்தை தரலாம். நீண்ட நாட்களாக முடிக்க முடியாமல் இருந்த வேலை ஒன்று இன்று நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி ரீதியாக சாதகமான நாளாக இருக்கும். புதிய திட்டங்கள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று புதிய தொடர்புகளை உருவாக்கலாம். சிறிய விஷயங்களுக்கு அதிக கோபம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் கவனமாக செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுமையும் தைரியமும் மிக முக்கியம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். முக்கியமான தகவல்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில் ரீதியாக முக்கியமான நாளாக இருக்கும். வேலை தொடர்பாக திடீர் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அந்த பயணங்கள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களைத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி விஷயங்களில் அலட்சியம் காட்டாமல் இருப்பது அவசியம். தந்தையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். உடல்நலத்திலும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று நீண்ட தூர பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் ஒரே தவறை மீண்டும் செய்யாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வியாபாரிகள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதி நிலையை ஆராய வேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கை சுமுகமாக இருக்கும். குழந்தைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பாக சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும் சந்தோஷமும் நிலவும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் உறவு மேலும் நெருக்கமாகும். வேலை தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு அனுபவமிக்க நபர்களின் ஆலோசனை கிடைக்கும். உடல்நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் கடகம், மிதுனம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக கைகொடுக்கும். தொழில், நிதி மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் காணப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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