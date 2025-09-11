2025 ஆசிய கோப்பை: அமீரக அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!

டுபாயில் நடைபெறும் 2025 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்த்து ஆடிய இந்திய அணி, 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் அமீரக அணி நிர்ணயித்த எளிதான வெற்றி இலக்கை, இந்திய அணி வெறும் 4.3 ஓவர்களில் எட்டி, ஒரு சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், இந்திய அணி ஆசிய கோப்பை தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இரண்டு புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தியாவின் பந்துவீச்சு ஆதிக்கம்
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் அபாரமான தாக்குதலுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல், வெறும் 57 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
ஆரம்பத்தில் அமீரக அணி 47 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஓரளவு நல்ல நிலையில் இருந்தது. ஆனால், குல்தீப் யாதவ் வீசிய ஒன்பதாவது ஓவரில், அமீரக அணி அடுத்தடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அதன் பிறகு, வரிசையாக விக்கெட்டுகளை இழந்த அமீரகம், கடைசி 10 ரன்களுக்குள் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 57 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
இந்தியாவின் பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் அபாரமாகச் செயல்பட்டு 4 விக்கெட்டுகளையும், சிவம் துபே 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
வேகமான சேசிங்கில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்
58 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி, தனது பேட்டிங் பலத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடக்க வீரரான அபிஷேக் ஷர்மா, இந்திய இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே சிக்ஸ் அடித்து மிரட்டினார். அவர் வெறும் 16 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் அதிரடியாக 30 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தார். அவர் அவுட் ஆன போதே, இந்திய அணி 48 ரன்களை எடுத்திருந்தது.
அவருக்குப் பிறகு களமிறங்கிய சுப்மன் கில், 9 பந்துகளில் 20 ரன்கள் எடுத்தும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 2 பந்துகளில் 7 ரன்கள் எடுத்தும் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இந்திய அணி தனது வெற்றி இலக்கை மிக விரைவாக, 4.3 ஓவர்களில் எட்டியது. இலக்கை எட்ட இன்னும் 16 பந்துகள் மீதமிருந்தன.
ஆட்டநாயகன் விருது மற்றும் அடுத்த போட்டி
இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய குல்தீப் யாதவுக்கு ‘ஆட்டநாயகன்’ விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த அமோக வெற்றி, இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் பலத்தை ஏனைய அணிகளுக்கு உணர்த்தியுள்ளது. இந்தியாவின் அடுத்த போட்டி பாகிஸ்தான் அணியுடன் நடக்க உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.