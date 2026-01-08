இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்திய அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் விக்ரம் நியமனம் !

WhatsApp
Thursday, January 8, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

யஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
விஜயின் ‘ஜனநாயகன்’ வெளியீடு தள்ளிவைப்பு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்திய அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் விக்ரம்...
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் – பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்...
by பூங்குன்றன்
விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட வெளியீடு உலகளவில் ஒத்திவைப்பு!
by இளவரசி
கனடாவில் ஒரே வீட்டை குறிவைத்து மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு –...
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்திய அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் விக்ரம் நியமனம் !

இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு இந்திய அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் விக்ரம் நியமனம் !

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இலங்கை தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளராக, இந்திய அணியின் முன்னாள் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் விக்ரம் ரத்தோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் (Sri Lanka Cricket) அறிவித்துள்ளது.

ஆலோசகர் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த நியமனம், 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஆண்கள் ரி20 உலகக் கிண்ணத் தொடருக்கான அணியின் தயார்படுத்தல்களை மையமாகக் கொண்டு அமையவுள்ளது.

இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடிய முன்னாள் சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரரான விக்ரம் ரத்தோர், 2026 ஜனவரி 18 ஆம் திகதி தனது பணிகளை ஆரம்பித்து, மார்ச் 10 ஆம் திகதி வரை இலங்கை அணியுடன் இணைந்து செயல்படவுள்ளார்.

முன்னதாக, 2019 செப்டம்பர் மாதம் முதல் 2024 ஜூலை மாதம் வரை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அனைத்து வடிவங்களுக்குமான துடுப்பாட்ட பயிற்சியாளராக அவர் பணியாற்றியுள்ளார்.

விக்ரம் ரத்தோருக்கு  இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபையின் தரம் 3, கிரிக்கெட் அவுஸ்திரேலியாவின் தரம் 3 மற்றும் இங்கிலாந்து & வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தரம் 1 ஆகிய பயிற்சி தகுதிகள் உள்ளன.

தற்போது, இந்திய பிரீமியர் லீக் (IPL) தொடரில் ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் அணியின் பிரதான உதவி பயிற்சியாளராக (Lead Assistant Coach) விக்ரம் ரத்தோர் செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் – பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்...

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட வெளியீடு உலகளவில் ஒத்திவைப்பு!

கனடாவில் ஒரே வீட்டை குறிவைத்து மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு –...

பலஸ்தீனத்திற்கான அதிகாரபூர்வ தூதரகம் இலண்டனில் திறப்பு – அங்கீகாரப் பயணத்தில்...

அமெரிக்க குடிவரவு அதிகாரி நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பெண் உயிரிழப்பு!

கல்வி அமைச்சை சுற்றி வளைத்திருக்க வேண்டும் | விமல் வீரவன்ச

பிரபலமானவை

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி
உடலுக்கு வலிமையையும், அழகும் மினுமினுப்பும் தரும் சூரிய நமஸ்காரம்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி

மகளிர்

இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி

சமையல்

சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி
சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி

சினிமா

யஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்

by பூங்குன்றன்
விஜயின் ‘ஜனநாயகன்’ வெளியீடு தள்ளிவைப்பு
by பூங்குன்றன்
விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட வெளியீடு உலகளவில் ஒத்திவைப்பு!
by இளவரசி
‘களம் காவல்’ 21 அப்பாவி பெண்கள்.. வேட்டையாடும் மம்மூட்டி
by சுகி 
நடிகர் ஆர்யா வெளியிட்ட ‘மாய பிம்பம்’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More