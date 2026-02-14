கடுமையாக போராடி கனடாவை வெற்றிகொண்டது ஐக்கிய அரபு இராச்சியம்

டெல்லி அருண் ஜெய்ட்லி விளையாட்டரங்கில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை (13) நடைபெற்ற கனடாவுக்கு எதிரான ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ண டி குழு போட்டியில் கடுமையாக போராடிய ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் இரண்டு பந்துகள் மீதம் இருக்க 5 விக்கெட்களால் வெற்றிபெற்றது.
ஜுனைத் சித்திக் பதிவுசெய்த 5 விக்கெட் குவியலும் ஆரியன்ஸ் ஷர்மா, சொஹெய்ப் கான் ஆகியோர் குவித்த அரைச் சதங்களும் ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் வெற்றிபெற உதவின.
கனடாவினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 151 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் 19.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்களை இழந்து 151 ஓட்டங்களைப் பெற்று வெற்றியீட்டியது.
54 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் 4 விக்கெட்களை இழந்த ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் 13ஆவது ஓவரில் 66 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்தது.
ஆட்டம் இழந்த முதல் நால்வரில் ஒருவரேனும் 5 ஓட்டங்களுக்கு மேல் பெறவில்லை. இருவர் தலா 4 ஓட்டங்களையும் மற்றைய இருவர் தலா 5 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர்.
மொத்த எண்ணிக்கையான 66 ஓட்டங்களில் 44 ஓட்டங்களை ஆரியன்ஸ் ஷர்மா பெற்றிருந்தார்.
வெற்றிக்கு மேலும் தேவைப்பட்ட 81 ஓட்டங்களில் 84 ஓட்டங்களை ஆரியன்ஷ் ஷர்மா, சொஹெய்ப் கான் ஆகிய இருவரும் பகிர்ந்த நிலையில் சொஹெய்ப் கான் 51 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டம் இழந்தார்.
அதன் பின்னர் களம் புகுந்த மொஹம்மத் அர்பான் வெற்றிக்கு தெவையான ஒரு ஓட்டத்தைப் பெற்றுக்கொடுத்தார்.
ஆரியன்ஷ் ஷர்மா 53 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 6 பவுண்டறிகள், 3 சிக்ஸ்களுடன் ஆட்டம் இழக்காதிருந்தார்.
பந்துவீச்சில் சாத் பின் ஸபார் 14 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினார்.
முன்னதாக இப் போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடத் தீர்மானித்த கனடா 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்களை இழந்து 150 ஓட்டங்களைப் பெற்றது.
கனடா 6ஆவது ஓவரில் 3 விக்கெட்களை இழந்து 38 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து நவ்னீத் தாலிவல், ஹார்ஷ் தக்கர் ஆகிய இருவரும் 58 ஓட்டங்களைப் பகிரந்து அணியை ஓரளவு சிறந்த நிலையில் இட்டனர்.
ஹார்ஷ் தக்கர் 50 ஓட்டங்களையும் நவ்னீத் தாலிவல் 34 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர்.
மத்திய வரிசையில் ஷ்ரேயஸ் மொவ்வா 21 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.
பந்துவீச்சில் ஜுனைத் சித்திக் 35 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினார்.
ஈடன் கார்ட்ன்ஸ் விளையாட்டரங்கில் ஸ்கொட்லாந்துக்கு எதிராக ரி20 உலகக் கிண்ண ஆரம்பத் தினத்தன்று ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் பதிவு செய்த 5 விக்கெட் குவியலைத் தொடர்ந்து 5 விக்கெட் குவியலைப் பதிவுசெய்த இரண்டாவது வீரர் ஜுனைத் சித்திக் ஆவார்.