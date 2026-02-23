WhatsApp
Monday, February 23, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இந்தியாவை வெற்றிகொண்ட தென் ஆபிரிக்கா 2024 இறுதிப் போட்டி தோல்விக்கு உரிய பதிலடி கொடுத்தது

இந்தியாவை வெற்றிகொண்ட தென் ஆபிரிக்கா 2024 இறுதிப் போட்டி தோல்விக்கு உரிய பதிலடி கொடுத்தது

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் கூட்டாக நடைபெற்றுவரும் ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் வரவேற்பு நாடுகள் தத்தமது ஆரம்ப சுப்பர் 8 சுற்றுப் போட்டிகளில் படுதோல்விகளைத் தழுவின.

இங்கிலாந்திடம் 51 ஓட்டங்களால் இலங்கை தோல்வி அடைந்த நான்கு மணிநேரம் கழித்து தென் அபிரிக்காவிடம் 76 ஓட்டங்களால் இந்தியா தோல்வி அடைந்தது.

 

 

அஹமதாபாத் நரேந்த்ர மோடி விளையாடரங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (22) இரவு நடைபெற்ற குழு 1க்கான சுப்பர் 8 போட்டியில் தென் அபிரிக்காவிடம் இந்தியா தோல்வி அடைந்ததால் அரங்கில் குழுமியிருந்த ஒரு இலட்சம் இந்திய ரசிகர்கள் பலத்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

இந்தப் போட்டியில் வெற்றிபெற்றதன் மூலம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் ரி20 உலகக் கிண்ண இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியிடம் அடைந்த  தோல்விக்கு தென் ஆபிரிக்கா இம்முறை இந்தியாவுக்கு அதன் சொந்த மண்ணிலேயே பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய தென் ஆபிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்களை இழந்து 187 ஓட்டங்களைக் குவித்தது.

தென் ஆபிரிக்கா முதல் நான்கு ஓவர்களுக்குள் 20 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களை இழந்து பெரும் தடுமாற்றத்தை எதிர்கொண்டது.

ஆனால், டிவோல்ட் ப்ரெவிஸ். டேவிட் மில்லர் ஆகிய இருவரும் 4ஆவது விக்கெட்டில் 97 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து தென் ஆபிரிக்காவுக்கு தெம்பூட்டினர்.

 

 

அவர்களில் முதலில் ஆட்டம் இழந்த டிவோல்ட் ப்ரெவிஸ் 29 பந்துகளில் 3 பவுண்டறிகள், 3 சிக்ஸ்களுடன் 45 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.

மொத்த எண்ணிக்கை 152 ஓட்டங்களாக இருந்தபோது டேவிட் மில்லர் ஆட்டம் இழந்தார்.

அவர் 35 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 7 பவுண்டறிகள், 3 சிக்ஸ்களுடன் 63 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.

ட்ரைஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 24 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டறி, 3 சிக்ஸ் உட்பட 44 ஓட்டங்களைக் குவித்து ஆட்டம் இழக்காதிருந்தார்.

 

 

பந்தவீச்சில் ஜஸ்ப்ரிட் பும்ரா 15 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களையும் அர்ஷ்தீப் சிங் 28 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தினர்.

188 ஓட்டங்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய இந்தியா 18.5 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்களையும இழந்து 111 ஓட்டங்களைப் பெற்று மோசமான தோல்வியைத் தழுவியது.

இந்தியாவின் விக்கெட்கள் அடிக்கடி வீழ்ந்த வண்ணம் இருந்தன.

அதிரடி வீரர்களான இஷான் கிஷான் (0), திலக் வர்மா (1), அபிஷேக் ஷர்மா (15) ஆகியோர் ஆட்டம் இழந்தது இந்தியாவுக்கு பெரிடியைக் கொடுத்தது.

தென் ஆபிரிக்க பந்துவிச்சாளர்கள் துல்லியமாக பந்துவீசி இந்தியாவை மீண்டுவர விடவில்லை.

மத்திய வரிசையில் ஷிவம் டுபே 42 ஓட்டங்களையும் ஹார்திக் பாண்டியா 18 ஓட்டங்களையும் சூரியகுமார் யாதவ் 18 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர்.

 

 

 

பந்துவீச்சில் மார்க்கோ ஜென்சன் 22 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்களையும் கேஷவ் மஹராஜ் 24 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களையும் கோபின் பொஷ் 12 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் ஏய்டன் மார்க்ராம் 5 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

ஆட்டநாயகன்: டேவிட் மில்லர்

பூங்குன்றன்

