Monday, March 9, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தி மூன்று வரலாற்றுச் சாதனைகளுடன் ரி20 உலகக் கிண்ணத்தை...
by பூங்குன்றன்
ஈரான் நிலமை ஈழத்தமிழர் மீதான இனப்படுகொலையினை மீளவும் நினைவுபடுத்துகிறது |...
by பூங்குன்றன்
சஜின் வாஸ் குணவர்தன கைது!
by பூங்குன்றன்
பிள்ளையான் தாக்கல் செய்த மனு | மார்ச் 18ஆம் திகதி...
by பூங்குன்றன்
இடர் சுமந்த மேனியர் நாவல் குறித்து ஒரு பார்வை |...
by பூங்குன்றன்
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக மொஜ்தபா காமேனி அறிவிப்பு
by இளவரசி
பெரும் தீ விபத்துக்குப் பிறகு கிளாஸ்கோ சென்ட்ரல் நிலையத்தில் அனைத்து...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் ஓய்வுபெற சிறந்த இடங்களாக இலண்டன் அருகிலுள்ள இரண்டு நகரங்கள்...
by இளவரசி

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தி மூன்று வரலாற்றுச் சாதனைகளுடன் ரி20 உலகக் கிண்ணத்தை சுவீகரித்த இந்தியா 

நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தி மூன்று வரலாற்றுச் சாதனைகளுடன் ரி20 உலகக் கிண்ணத்தை சுவீகரித்த இந்தியா 

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0

அஹமதாபாத் நரேந்த்ரமோடி விளையாட்டரங்கில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 10ஆவது ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ண அத்தியாயத்தின் இறுதிப் போட்டியில் நியூஸிலாந்தை 96 ஓட்டங்களால் மிக இலகுவாக வெற்றிகொண்ட இந்தியா உலக சம்பியன் பட்டத்தை சுவீகரித்தது.

இதன் மூலம் ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் சம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைத்த முதலாவது நாடு, வரவேற்பு நாடு என்ற வகையில் சொந்த மண்ணில் சம்பியனான முதலாவது நாடு மற்றும் மூன்று தடவைகள் சம்பியனான முதலாவது நாடு என்ற மூன்று சாதனைகளை இந்தியா நிலைநாட்டி வரலாறு படைத்தது.

உலகின் மிகப் பெரிய கிரிக்கெட் அரங்கமான அஹமதாபாத் நரேந்த்ரமோடி விளையாட்டரங்கில் குழுமியிருந்த 90,000க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் இந்தியாவின் வெற்றியை மிகுந்த ஆரவாரத்துடனும் கரகோஷத்துடனும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

இப் போட்டிக்கான நாணய சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற நியூஸிலாந்து அணித் தலைவர் மிச்செல் சென்ட்னர், முதலில் களத்தடுப்பை தெரிவுசெய்தது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை இந்தியாவின் அசுர அதிரடி துடுப்பாட்டம் அவருக்கு சீக்கிரம் புரியவைத்தது.

இறுதிப் போட்டியில் சஞ்சு செம்சன், அபிஷேக் ஷர்மா, இஷான் கிஷான் ஆகிய மூவரும் நியூஸிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களை தயவுதாட்சண்யமின்றி நையப்புடைத்து அதிரடியாக அரைச் சதங்களைக் குவித்து இந்தியாவின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர்.

அதேவேளை. நியூஸிலாந்து பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடியபோது அவ்வணியின் பிரதான வீரர்கள் மூவரின் விக்கெட்களை அக்சார் பட்டேல் கைப்பற்றியதுடன் ஜஸ்ப்ரிட் பும்ரா 4 விக்கெட் குவியலைப் பதிவுசெய்து இந்தியாவின் வெற்றியை சுலபப்படுத்தினர்.

இப் போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாட அழைக்கப்பட்ட இந்தியா 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்களை இழந்து 255 ஓட்டங்களைக் குவித்தது.

 

அஹமதாபாத் விளையாட்டரங்கில் சர்வதேச ரி20 கிரிக்கெட் போட்டி ஒன்றில் இந்தியா பெற்ற அதிகூடிய மொத்த எண்ணிக்கை இதுவாகும்.

சஞ்சு செம்சன். அபிஷேக் ஷர்மா ஆகிய இருவரும் அதிரடியாகத் துடுப்பெடுத்தாடி 43 பந்துகளில் 98 ஓட்டங்களைக் குவித்து பலமான ஆரம்பத்தை இட்டுக்கொடுத்தனர்.

அவர்கள் இருவரும் ஆறு ஓவர்களில் பகிர்ந்த 93 ஓட்டங்கள் இந்த வருட ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் பவர்ப்ளேயில் பெறப்பட்ட அதிகூடிய எண்ணிக்கையாகும்.

இதேவேளை, அபிஷேக் ஷார்மா 18 பந்துகளில் 50 ஓட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்து இந்த வருட உலகக் கிண்ணத்தில் அதிவேக அரைச் சதம் குவித்தவர் என்ற சாதனைக்கு உரித்தானார்.

21 பந்துகளை எதிர்கொண்ட அபிஷேக் ஷர்மா 6 பவுண்டறிகள். 3 சிக்ஸ்களுடன் 52 ஓட்டங்களைப் பெற்று ஆட்டம் இழந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து சஞ்சு செம்சன், இஷான் கிஷான் ஆகிய இருவரும் 2ஆவது விக்கெட்டில் 48 பந்துகளில் 105 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்திருந்தபோது சஞ்சு செம்சன் ஆட்டம் இழந்தார்.

இந்த உலகக் கிண்ணத்தில் தனது 3ஆவது தொடர்ச்சியான அரைச் சதத்தைப் பெற்ற சஞ்சு செம்சன் 46 பந்துகளில் 5 பவுண்டறிகள், 8 சிக்ஸ்களுடன் 89 ஓட்டங்களைக் குவித்து ஆட்டம் இழந்தார்.

அதன் பின்னர் விக்கெட்கள் அடுத்தடுத்து வீழ்ந்தன.

16ஆவது ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டை மாத்திரம் இழந்து 203 ஓட்டங்களைக் குவித்திருந்த இந்தியா அதன் பின்னர் 23 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் 4 விக்கெட்களை இழந்தது.

இதனிடையே இஷான் கிஷான் 25 பந்துகளில் 4 பவுண்டறிகள், 4 சிக்ஸ்களுடன் 54 ஓட்டங்களைக் குவித்தார்.

ஷிவம் டுபே 8 பந்துகளில் ஆட்டம் இழக்காமல் 26 ஓட்டங்களைப் பெற்று மொத்த எண்ணிக்கையை 255 ஓட்டங்களாக உயர்த்தினார்.

பந்துவீச்சில் ஜேம்ஸ் நீஷாம் 46 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினார்.

256 ஓட்டங்கள் என்ற கடினமான வெற்றி இலக்கை நோக்கி பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய நியூஸிலாந்து 19 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்களையும் இழந்து 159 ஓட்டங்களைப் பெற்று தோல்வி அடைந்தது.

டிம் சீஃபேர்ட், ஃபின் அலன் ஆகிய இருவரும் 16 பந்துகளில் 31 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து இந்தியாவுக்கு சிறு எச்சரிக்கையை விடுத்தனர்.

ஆனால், ஃபின் அலன் (9) ரச்சின் ரவிந்த்ரா (1) ஆகிய இருவரும் ஒரு ஓட்ட வித்தியாசத்தில் ஆட்டம் இழந்தது நியூஸிலாந்துக்கு பேரிடியைக் கொடுத்தது.

தொடர்ந்து விக்கெட்கள் சீரான இடைவெளியில் சரிந்த வண்ணம் இருந்தது.

ஒருபுறம் விக்கெட்கள் சரிந்தகொண்டிருக்க மறுபுறத்தில் அணியின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதற்காக ஆரம்ப வீரர் டிம் சீஃபேர்ட் முயற்சித்தார்.

அவர் 26 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 2 பவுண்டறிகள், 5 சிக்ஸ்களுடன் 52 ஓட்டங்களைப் பெற்று 5ஆவதாக ஆட்டம் இழந்தபோது நியூஸிலாந்தின் மொத்த எண்ணிக்கை வெறும் 72 ஓட்டங்களாக இருந்தது.

இந் நிலையில் டெறில் மிச்செல் (17), மிச்செல் சென்ட்னர் ஆகிய இருவரும் 6ஆவது விக்கெட்டில் 52 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து அணியை மோசமான வீழ்ச்சியிலிருந்து ஓரளவு நல்ல நிலையில் இட்டனர்.

மிச்செல் சென்ட்னர் 3 பவுண்டறிகள். 2 சிக்ஸ்களுடன் 43 ஓட்டங்களைப் பெற்று 9ஆவதாக ஆட்டம் இழந்தபோது நியூஸிலாந்துக்கு எல்லாமே முடிந்துவிட்டது.

பந்துவீச்சில் ஜஸ்ப்ரிட் பும்ரா 4 ஓவர்களில் 15 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்களையும் அக்சார் பட்டேல் 27 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினர்.

ஆடநாயகன்: ஜஸ்ப்ரிட் பும்ரா

தொடர்நாயகன்: சஞ்சு செம்சன்

0
பூங்குன்றன்

ஈரான் நிலமை ஈழத்தமிழர் மீதான இனப்படுகொலையினை மீளவும் நினைவுபடுத்துகிறது |...

சஜின் வாஸ் குணவர்தன கைது!

பிள்ளையான் தாக்கல் செய்த மனு | மார்ச் 18ஆம் திகதி...

இடர் சுமந்த மேனியர் நாவல் குறித்து ஒரு பார்வை |...

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக மொஜ்தபா காமேனி அறிவிப்பு

பெரும் தீ விபத்துக்குப் பிறகு கிளாஸ்கோ சென்ட்ரல் நிலையத்தில் அனைத்து...

சிறைச்சாலையில் பிறந்து புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவுரையாளராக | ஈழத்தமிழ்ப் பெண்ணின் சாதனை
ஹார்முஸ் நீரிணை விவகாரம்: இந்தியா, சீனக் கப்பல்களுக்கு தடையில்லை என ஈரான் அறிவிப்பு
இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகம்…!
ஈரானின் ‘ஷாஹெட்’ ட்ரோன்களை எதிர்கொள்ள உக்ரேனின் இராணுவ அனுபவம் தேவை – அமெரிக்கா கோரிக்கை

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி

திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

99/66 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அனோமி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வடம் | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ‘கான் சிட்டி ‘ படத்தின் டைட்டில் டீசர்...
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் :ஹேப்பி ராஜ் ‘படத்தின் வெளியீட்டு திகதி...
by பூங்குன்றன்

99/66 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வடம் | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

எரிபொருளுக்கு நீளும் வரிசை… செயற்கைத் தட்டுப்பாடு இலங்கைத் தீவையே முடக்கும் அபாயம்… | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த...
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

