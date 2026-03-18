திரித்துவ கல்லூரிக்கான சாதனையை 19 வயதின்கீழ் இலங்கை வீரர் திமன்த மஹாவித்தான நிலைநாட்டினார்

இலங்கை பாடசாலைகள் கிரிக்கெட் சங்கத்தினால் நடத்தப்பட்டுவரும் 19 வயதுக்குட்பட்ட பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாம் பிரிவு ஏ அடுக்கு கிரிக்கெட் போட்டி ஒன்றில் ஆட்டம் இழக்காமல் 300 ஓட்டங்களைக் குவித்த திரித்துவ அணி ஆரம்ப வீரர் திமன்த மஹாவித்தான, கல்லூரிக்கான சாதனை ஒன்றை நிலைநாட்டினார்.
கண்டி அஸ்கிரிய விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற மொறட்டுவை பிறின்ஸ் ஒவ் வேல்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு எதிரான இரண்டு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியிலேயே அவர் இந்த சாதனயை நிலைநாட்டினார்.
பாடசாலைகள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் திரித்துவ அணி சார்பாக ஓர் இன்னிங்ஸில் தனி நபருக்கான அதிகூடிய ஓட்டங்களைப் பெற்றவர் என்ற சாதனையையே திமன்த நிலைநாட்டினார்.
258 பந்துகளை எதிர்கொண்ட திமன்த 36 பவுண்டறிகள், 5 சிக்ஸ்கள் உட்பட ஆட்டம் இழக்காமல் 300 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.
இதற்கு முன்னர் வெஸ்லி கல்லூரிக்கு எதிராக 2024இல் ஜனித் வர்ணகுல பெற்ற 241 ஓட்டங்களே திரித்துவ கல்லூரி சார்பாக தனி ஒருவர் பெற்ற அதிகூடிய ஓட்டங்களாக இருந்தது.
மேலும் பிறின்ஸ் ஒவ் வேல்ஸ் கல்லூரிக்கு எதிராக திமன்த மஹாவித்தானவும் புலிஷ திலக்கரட்னவும் (123) பகிர்ந்த 325 ஓட்டங்கள் திரித்துவ கல்லூரி சார்பாக பகிரப்பட்ட அதிசிறந்த ஆரம்ப விக்கெட்டுக்கான இணைப்பாட்டமாகவும் பதிவானது.
வெற்றிதோல்வியின்றி முடிவடைந்த இந்தப் போட்டியில் திரித்துவ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் ஒரு விக்கெட்டை மாத்திரம் இழந்து 476 ஓட்டங்களைப் பெற்ற நிலையில் துடுப்பாட்டத்தை நிறுத்திக்கொண்டது.
பிறின்ஸ் ஒவ் வெல்ஸ் முதல் இன்னிங்ஸில் சகல விக்கெட்களையும் இழந்து 197 ஓட்டங்களைப் பெற்றது.
திரித்துவ அணி 2ஆவது இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட்களை இழந்து 265 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்தபோது ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
இது இவ்வாறிருக்க, இந்த வருட முற்பகுதியில் ஸிம்பாப்வேயிலும் நமிபியாவிலும் இணைந்து நடத்தப்பட்ட 19 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான உலகக் கிண்ணத்தில் ஜப்பானுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் போட்டியில் விரான் சமுதித்தவுடன் 328 ஓட்டங்களை திமன்த பகிர்ந்ததன் மூலம் இளையோர் உலகக் கிண்ண சாதனை ஒன்றை நிலைநாட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.