Monday, April 6, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இலங்கையைச் சேர்ந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை சுபாஷினி சென்னையில் சடலமாக...
சென்னை சுப்பர் கிங்ஸை றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வெளுத்துக்கட்டியது
அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது லாப் எரிவாயு கப்பல்
புதன்கிழமை விசேட விடுமுறை இரத்து! சற்று முன் வெளியான அறிவிப்பு
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன்...
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
சட்டவிரோதமாக எரிபொருள் சேமிப்பு: நாடளாவிய ரீதியில் 31 பேர் கைது
யாழ்ப்பாணம் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்கு இந்திய ‘டீம் பைசன்’ ஆதரவு |...
நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

சென்னை சுப்பர் கிங்ஸை றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வெளுத்துக்கட்டியது

19ஆவது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் பெங்களூரு சின்னஸ்வாமி விளையாட்டரங்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (5) நடைபெற்ற போட்டியில் முன்னாள் சம்பியன் சென்னை சுப்பர் கிங்ஸை வெளுத்துகட்டிய நடப்பு சம்பியன் றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 43 ஓட்டங்களால் வெற்றிபெற்றது.

ஐந்து தடவைகள் சம்பியனான சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் இந்த வருடம் விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் தோல்வி அடைந்து அணிகள் நிலையில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது.

அதேவேளை றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தொடர்ச்சியாக 3அவது வெற்றியை ஈட்டி அணிகள் நிலையில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

மேலும் சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு ஈட்டிய 4ஆவது நேரடி வெற்றி இதுவாகும்.

இன்றைய போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்களை மாத்திரம் இழந்து 250 ஓட்டங்களைக் குவித்தது.

இது இந்த வருட ஐபிஎல் போட்டி ஒன்றில் அணி ஒன்றினால் பெறப்பட்ட அதிகூடிய மொத்த எண்ணிக்கையாகும்.

தேவ்டத் படிக்கல் (50), அணித் தலைவர் ரஜாத் பட்டிதார் (48 ஆ.இ.) ஆகிய இருவரும் 3ஆவது விக்கெட்டில் 58 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்தனர்.

டிம் டேவிட் 25 பந்துகளில் 3 பவுண்டறிகள், 8 சிக்ஸ்கள் உட்பட ஆட்டம் இழக்காமல் 70 ஓட்டங்களை விளாசியதுடன் பிரிக்கப்படாத 4ஆவது விக்கெட்டில ரஜாத் பட்டிதாருடன் 35 பந்துகளில் 99 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்தார்.

பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய சென்னை சுப்பர் கிங்ஸ் 19.4 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்களையும் இழந்து 207 ஓட்டங்களைப் பெற்று தோல்வி அடைந்தது.

துடுப்பாட்டத்தில் சர்பராஸ் கான் (50), ப்ரஷாந்த் வியர் (43), ஜமி ஓவர்ட்டன் (37) ஆகிய மூவரே ஓரளவு திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.

பந்துவீச்சில் புவ்ணேஷ்வர் குமார் 41 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களையும் அபினந்தன் சிங் 30 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது லாப் எரிவாயு கப்பல்

புதன்கிழமை விசேட விடுமுறை இரத்து! சற்று முன் வெளியான அறிவிப்பு

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன்...

லீடர் | திரைவிமர்சனம்

சட்டவிரோதமாக எரிபொருள் சேமிப்பு: நாடளாவிய ரீதியில் 31 பேர் கைது

யாழ்ப்பாணம் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்கு இந்திய ‘டீம் பைசன்’ ஆதரவு |...

பிரபலமானவை

இலண்டனில் சுருதி லயா கேந்திராவின் ஓர் கர்நாடக இசை வேள்வி
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
இலங்கையில் எரிபொருள் வழங்குவதற்கு இன்று முதல் வரையறை
கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவில் செவ்வந்தியின் பிறந்ததின கொண்டாட்டம் நடந்ததா?

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
இலங்கையைச் சேர்ந்த ‘கயல்’ சீரியல் நடிகை சுபாஷினி சென்னையில் சடலமாக மீட்பு

லீடர் | திரைவிமர்சனம்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
நடிகர் நட்டி நட்ராஜ் நடிக்கும் ‘டி என் 2026 – TN 2036’...
பொலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் கபூர் நடிக்கும் ‘ராமாயணம்’ படத்தின் முதல் காணொளி வெளியீடு
லீடர் | திரைவிமர்சனம்

நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்
99/66 | திரைவிமர்சனம்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

