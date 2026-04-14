Tuesday, April 14, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்
போதை பொருள் பாவனை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் புது முகங்களின்...
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திடம் தடுமாறிய ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணிக்கு முதலாவது தோல்வி
மன்னார் திருக்கேதீஸ்வர ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற புத்தாண்டு சிறப்பு பூஜை...
சித்திரை புத்தாண்டு காலப்பகுதியில் 54 அதிவேக வீதிகள் மூலம் 163...
ஹோர்முஸ் நீரிணையை முடக்கும் அமெரிக்காவின் திட்டத்திற்கும் இங்கிலாந்து துணைபோகாது: பிரதமர்
அஜித் குமார் நடித்த ‘அமர்க்களம்’ ரி ரிலீஸ்
தெற்காசிய கனிஷ்ட மேசைப் பந்தாட்டப் போட்டியில் இலங்கைக்கு 3 வெள்ளி,...
நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திடம் தடுமாறிய ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணிக்கு முதலாவது தோல்வி

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திடம் தடுமாறிய ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணிக்கு முதலாவது தோல்வி

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
ஹைதராபாத் உப்பல், ரஜிவ் காந்தி சர்வதேச விளையாட்டரங்கில் திங்கட்கிழமை (13) நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணியை 56 ஓட்டங்களால் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இலகுவாக வெற்றிகொண்டது.

அணித் தலைவர் இஷான் கிஷான் குவித்த அதிரடி அரைச் சதம், ஹென்றி க்ளாசனின் திறமையான துடுப்பாட்டம், நிட்டிஷ் குமார் ரெட்டி, சலில் அரோரா ஆகியோரின் அதிரடி துடுப்பாட்டங்கள், ப்ராஃபுல் ஹிங்கே, சக்கிப் ஹுசெய்ன் ஆகியொரின் அற்புதமான பந்துவீச்சுகள் என்பன சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் வெற்றியில் பிரதான பங்காற்றின.

 

 

இந்த வருட ஐபிஎல் இல் தொடர்ச்சியாக 4 போட்டிகளில் வெற்றியீட்டிய ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் 5ஆவது போட்டியில் முதலாவது தோல்வியைத் தழுவியது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாட அழைக்கப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 216 ஓட்டங்களைக் குவித்தது.

அபிஷேக் ஷர்மா (0), டிம் டெவிட் (18) ஆகிய இருவரும் துடுப்பாட்டத்தில் பிரகாசிக்கத் தவறியது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்துக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்தது.

ஆனால், இஷான் கிஷான், ஹென்றிச் க்ளாசன் ஆகிய இருவரும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 3ஆவது விக்கெட்டில் 39 பந்துகளில் 98 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து அணியை பலமான நிலையில் இட்டனர்.

இஷான் கிஷான் 44 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 8 பவுண்டறிகள், 6 சிக்ஸ்களுடன் 91 ஓட்டங்களையும் ஹென்றிச் க்ளாசன் 28 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டறி, 3 சிக்ஸ்களுடன் 40 ஓட்டங்களையும் விளாசினர்.

தொடர்ந்து நிட்டிஷ் குமார் ரெட்டி 4 சிக்ஸ்களுடன் 28 ஓட்டங்களையும் சலில் அரோரா 2 பவுண்டறிகள், 2 சிக்ஸ்கள் உட்பட ஆட்டம் இழக்காமல் 24 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர்.

மேலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் கடைசி 5 ஓவர்களில் 62 ஓட்டங்களைக் குவித்து தன்னைப் பலப்படுத்திக்கொண்டது. இது ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணிக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்தது.

பந்துவீச்சில் ஜொவ்ரா ஆச்சர் 37 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினார்.

பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் மிக மோசமான துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 19 ஓவர்களில் சகல விக்கெட்களையும் இழந்து 159 ஓட்டங்ளைப் பெற்று தோல்வி அடைந்தது.

அதரடிக்கு பெயர்பெற்ற வீரர்களைக் கொண்ட ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் முதல் 3 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்களை இழந்து வெறும் 9 ஓட்டங்களைப் பெற்று தடுமாறிக்கொண்டிருந்தது.

ப்ராஃபுல் ஹிங்கே தனது முதல் இரண்டு ஓவர்களில் 6 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணியைத் திக்குமுக்காட வைத்தார்.

தனது கன்னி ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடும் ப்ராஃபுல் ஹிங்கே முதல் ஓவரின் இரண்டாவது பந்தில் வைபவப் சூரியவன்ஷியையும் 4ஆவது  பந்தில்   த்ருவ் ஜுரெல்லையும் கடைசிப் பந்தில் ஹுவான் ட்றே ப்ரிட்டோரியஸையும் களம் விட்டகழச் செய்தார். அவர்கள் மூவரும் ஓட்டம் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் மூலம் 18 வருட  ஐபிஎல்  வரலாற்றில் ஆரம்ப ஓவரில் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்திய முதலாவது வீரர் என்ற சாதனையை ப்ராஃபுல் ஹிங்கே படைத்தார்.

இரண்டாவது ஓவரில் யஷஸ்வி ஜய்ஸ்வால் ஒரு ஓட்டத்துடன் சக்கிப் ஹுசெய்னின் பந்து விச்சில் ஆட்டம் இழந்தார்.

ப்ராஃபுல் ஹிங்கேயின் இரண்டாவது ஓவரின் கடைசிப் பந்தில் ரியான் பரக் 4 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டம் இழந்தார். (9 – 5 விக்.)

ரவிந்த்ர ஜடேஜா, டொனவன் ஃபெரெய்ரா ஆகிய இருவரும் நிதானத்துடன் துடுப்பெடுத்தாடி ஐபிஎல் வரலாற்றில் றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் மிகக் குறைந்த மொத்த எண்ணிக்கையான 49 ஓட்டங்களைக் கடக்க ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் அணிக்கு உதவினர்.

தொடர்ந்து றோயல் செலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் றோயல்ஸ் பெற்ற 58 ஓட்டங்கள் என்ற குறைந்த மொத்த எண்ணிக்கையையும் கடக்க அவர்கள் இருவரும் உதவினர்.

அவர்கள் இருவரும் 6ஆவது விக்கெட்டில் 72 பந்துகளில் 122 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்திருந்தபோது டொனவன் ஃபெரெய்ராவின் விக்கெட்டை ஷக்கிப் ஹுசெய்ன் வீழ்த்தினார்.

டொனவன் ஃபெரெய்ரா 44 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 7 பவுண்டறிகள், 3 சிக்ஸ்களுடன் 69 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.

அவரை தொடர்ந்து ரவிந்த்ர ஜடேஜா 45 ஓட்டங்களுடன் ஏஷான் மாலிங்கவின் பந்துவீச்சில் ஆட்டம் இழந்தார்.

பின்வரசையில் துஷார் தேஷ்பாண்டே அதிரடியாகத் துடுப்பெடுத்தாடி 3 சிக்ஸ்களுடன் 25 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்தபோது கடைசியாக ஆட்டம் இழந்தார்.

அவரது விக்கெட்டையும் ஏஷான் மாலிங்க வீழ்த்தினார்.

 

 

பந்து வீச்சில் ப்ராஃபுல் ஹிங்கே 34 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்களையும் சக்கிப் ஹுசெய்ன் 24 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்களையும் ஏஷான் மாலிங்க 31 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினர்.

விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்

மன்னார் திருக்கேதீஸ்வர ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற புத்தாண்டு சிறப்பு பூஜை...

சித்திரை புத்தாண்டு காலப்பகுதியில் 54 அதிவேக வீதிகள் மூலம் 163...

ஹோர்முஸ் நீரிணையை முடக்கும் அமெரிக்காவின் திட்டத்திற்கும் இங்கிலாந்து துணைபோகாது: பிரதமர்

தெற்காசிய கனிஷ்ட மேசைப் பந்தாட்டப் போட்டியில் இலங்கைக்கு 3 வெள்ளி,...

கல்கிஸ்சை சம்பவம்: ஆக்ரோஷமாக நடந்து கொண்ட வெளிநாட்டு பெண் கைது

சுங்கப் பிரிவால் நூல்கள் அல்லது பொருட்கள் வரும்போது தடுத்து வைப்பது வழக்கமான நிகழ்வுதானே என்று கூறுகிறார்களே?
எழுத்துல நட்புக்களே குரல் கொடுப்போம் வாரீர் | நதுநசி
இலண்டனில் சுருதி லயா கேந்திராவின் ஓர் கர்நாடக இசை வேள்வி
2026 பராபவ ஆண்டு முக்கிய பொது பலன்கள்

இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம்...
by இளவரசி
மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி

கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
by இளவரசி
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்

by பூங்குன்றன்
போதை பொருள் பாவனை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் புது முகங்களின் ‘ முதற்கனல்’
by பூங்குன்றன்
அஜித் குமார் நடித்த ‘அமர்க்களம்’ ரி ரிலீஸ்
by பூங்குன்றன்
பழம்பெரும் இந்தி பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்..!
by பூங்குன்றன்
பரத் நடிக்கும் ‘காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ்’ படத்தின் பிரத்யேக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

