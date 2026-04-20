தேசிய ஒலிம்பிக் குழு தேர்தல் | ஜஸ்வர் உமருக்கு எதிரான அனைத்து ஆட்சேபனைகளும் நிராகரிப்பு

இலங்கையின் தேசிய ஒலிம்பிக் குழு தேர்தலை முன்னிட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆட்சேபனைகள் தொடர்பில் முக்கிய தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, வேட்பாளர் ஜஸ்வர் உமருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட அனைத்து எதிர்ப்புகளும் சுயாதீனத் தேர்தல் குழுவால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ தகவலின்படி, இலங்கையின் தேசிய ஒலிம்பிக் குழு தேர்தல் செயல்முறையில் ஜஸ்வர் உமரின் வேட்புமனு முழுமையாக செல்லுபடியாகும் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், ஜஸ்வர் உமர் மீது தேசிய ஒலிம்பிக் குழு அல்லது ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஆகியவற்றின் எந்தவித விசாரணையும் நடைபெறவில்லை என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவரின் தகுதி குறித்து எழுந்திருந்த சந்தேகங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக, வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பிரித்திவிராஜ் பெரேரா, மொஹம்மட் ரிப்தி பாகிம் மற்றும் சுனில் செனவீர ஆகியோர் மூன்று தனித்தனியான ஆட்சேபனைகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த ஆட்சேபனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், ஜஸ்வர் உமர் சர்வதேச விளையாட்டு சட்ட நிபுணத்துவம் கொண்ட சுவிட்சர்லாந்தை தளமாகக் கொண்ட சட்ட நிறுவனத்தின் மூலம் விரிவான சட்ட விளக்கங்களை சமர்ப்பித்தார்.
அனைத்து ஆவணங்களையும் ஆய்வு செய்த பின்னர், ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கே.ஆர். சித்ரஸ்ரீ தலைமையிலான தேர்தல் குழு, நீதிபதி பியசேன ரணசிங்க மற்றும் சட்டமா அதிபர் ஹர்ஷ அமரசேகர ஆகியோரின் பங்கேற்புடன், அனைத்து ஆட்சேபனைகளையும் நிராகரித்துள்ளது.
இதனிடையே, தேர்தல் நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் பதவி விலகும் நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் செயல்முறையை தாமதப்படுத்தும் எந்த முயற்சிகளுக்கும் தானாக பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்படமாட்டாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முன்னேற்றங்களுடன், தேசிய விளையாட்டு சம்மேளனங்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் ஜஸ்வர் உமர், தேசிய ஒலிம்பிக் குழு தலைவர் பதவிக்கான முன்னணி வேட்பாளராக காணப்படுகின்றார்.
இலங்கையின் தேசிய ஒலிம்பிக் குழு தேர்தல் இம்மாதம் 25 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது. தற்போதைய நிலவரத்தில், இந்த தீர்ப்பு தேர்தல் சூழ்நிலையை மேலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாக விளையாட்டு துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.