பஞ்சாபை வீழ்த்திய ஹைதராபாத் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது

ஹைதராபாத் ரஜீவ் காந்தி சர்வதேச விளையாட்டரங்கில் புதன்கிழமை (06) இரவு நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை 33 ஓட்டங்களால் வெற்றிகொண்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள 49 போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியே அதிகபட்சமாக 7 வெற்றிகளை ஈட்டியுள்ளது.
இதற்கு அமைய 14 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் அணிகள் நிலையில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திடம் தோல்வி அடைந்தபோதிலும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் 13 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 236 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்களை இழந்து 202 ஓட்டங்களைப் பெற்று தோல்வி அடைந்தது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி சார்பாக கூப்பர் கொனலி மிகத் திறமையாகத் துடுப்பெடுத்தாடி ஆட்டம் இழக்காமல் குவித்த சதம் இறுதியில் பலனற்றுப் போனது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் முதல் 4 ஓவர்களுக்குள் 23 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களை இழந்து பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டது.
எனினும் கூப்பர் கொனலி அதிரடியாக துடுப்பெடுத்தாடி 59 பந்துகளில் 7 பவுண்டறிகள், 8 சிக்ஸ்கள் உட்பட ஆட்டம் இழக்காமல் 107 ஓட்டங்களைக் குவித்தார்.
ஆனால் ஏனைய வீரர்களில் மார்க்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் (28), சூரியான்ஸ் ஷெஜ் (25), மார்க்கோ ஜென்சன் (19) ஆகிய மூவரே இரட்டை இலக்க எண்ணிக்கைகளைப் பெற்றனர்.
பந்துவீச்சில் பெட் கமின்ஸ் 34 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் ஷிவங் குமார் 45 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினர்.
முன்னதாக இப் போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாட அழைக்கப்பட்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முன்வரிசை வீரர்களின் சிறப்பான பங்களிப்புடன் 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்களை மாத்திரம் இழந்து 235 ஓட்டங்களைக் குவித்தது.
அபிஷேக் ஷர்மா (35), ட்ரவிஸ் ஹெட் (38) ஆகிய இருவரும் 54 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து சிறந்த ஆரம்பத்தை இட்டுக்கொடுத்தனர்.
தொடர்ந்து 55 ஓட்டங்களைப் பெற்ற இஷான் கிஷானுடன் 3ஆவது விக்கெட்டில் 92 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்த ஹென்றிச் க்ளாசன், 4ஆவது விக்கெட்டில் மேலும் 63 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து அணியை பலமான நிலையில் இட்டார்.
ஹென்றிச் க்ளாசன் 69 ஓட்டங்களைப் பெற்றதுடன் நிட்டிஷ் குமார் ரெட்டி 29 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டம் இழக்காதிருந்தார்.
பந்துவீச்சில் பெட் கமின்ஸ் 34 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றெடுத்தார்.