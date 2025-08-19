டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

வாஷிங்டன் மீண்டும் உயர்-பணய இராஜதந்திரத்தின் மையமாக மாறியுள்ளது. அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் உக்ரைன் ஜனாதிபதி வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியை வெள்ளை மாளிகையில் வரவேற்று, மூன்று ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் நோக்கில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். பிரிட்டனின் புதிய பிரதமர் சர் கீர் ஸ்டார்மர், பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி எம்மானுவேல் மாக்ரோன் மற்றும் ஜெர்மனியின் பிரெட்ரிக் மெர்ட்ஸ் ஆகியோரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர். டிரம்ப் அலாஸ்காவில் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினுடன் நடத்திய உச்சிமாநாட்டிற்கு சில நாட்களுக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு, அமைதிக்கான நம்பிக்கையைக் குறைக்கும் ஆழமான பிளவுகளை எடுத்துக்காட்டியது.
✦ டிரம்பின் முன்மொழிவும் ஜெலென்ஸ்கியின் மறுப்பும்
பேச்சுவார்த்தையின் மையத்தில் இருந்தது டிரம்பின் சர்ச்சைக்குரிய பரிந்துரை. உக்ரைன் கிரிமியாவை ரஷ்யாவுக்கு விட்டுக்கொடுத்து, நேட்டோ உறுப்பினர் ஆகும் நோக்கத்தை கைவிடுவதன் மூலம் “உடனடி அமைதியை” அடைய முடியும் என்பதாகும். ஜெலென்ஸ்கி இந்த முன்மொழிவைத் தட்டிக்கழித்து, உக்ரைன் தனது இறையாண்மை நிலப்பரப்பைப் பாதுகாக்கும் என்றும், நீடித்த பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களைத் தொடர்ந்து நாடும் என்றும் உறுதியளித்தார்.
டிரம்பின் விரைவான தீர்வுக்கான ஆசையும், ஜெலென்ஸ்கியின் இறையாண்மையை சமரசம் செய்யாத ஒரு விரிவான தீர்வுக்கான வலியுறுத்தலும் இடையே உள்ள பெரும் பிளவை இது எடுத்துக்காட்டியது.
✦ களத்தில் மோதல் உச்சம்
வாஷிங்டன் பேச்சுவார்த்தைக்கு மணிநேரங்களுக்கு முன்பு, ரஷ்யா உக்ரைன் முழுவதும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களைத் தொடங்கியது. கார்கிவ் மீதான கொடூரமான தாக்குதல்களில் குறைந்தது நான்கு பொதுமக்கள் (இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட) கொல்லப்பட்டனர். பிராந்திய ஆளுநர் ஒலெக் சினிஹுபோவ் குறைந்தது 18 பேர் காயமடைந்ததை உறுதிப்படுத்தினார். ஜெலென்ஸ்கியின் அமெரிக்கா விஜயத்தை ஒத்துப்போகும் தாக்குதலின் நேரம், பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் கீவ் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்க ரஷ்யா கணக்கிட்டு நடத்திய நடவடிக்கை எனப் பரவலாகக் கருதப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், உக்ரைன் ரஷ்ய பிரதேசத்தில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், விமான நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆற்றல் உள்கட்டமைப்புகளை இலக்காக்கி தாக்குதலைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. ரஷ்யா பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக உள்ளதாகச் சமிக்ஞை அனுப்பும் தருணங்களில் இத்தகைய தாக்குதல்கள் நடைபெறுகின்றன—பேச்சுவார்த்தை மேசையில் மாஸ்கோவின் செல்வாக்கைக் குலைக்கும் ஒரு வேண்டுமென்றே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உத்தி எனப் பகுப்பாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
✦ கிரிமியா பாலத்தின் சதித்திட்டம்
ரஷ்யாவின் ஃபெடரல் பாதுகாப்பு சேவை (FSB) உக்ரைனின் கிரிமியா பாலத்தை வெடிக்க வைக்கும் சதித்திட்டத்தைத் தடுத்து நிறுத்தியதாக அறிவித்ததால் பதற்றங்கள் மேலும் அதிகரித்தன. FSB அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி:
வெடிபொருட்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு செவ்ரோலெட் வோல்ட் கார் பல நாடுகள் வழியாக ரஷ்யாவிற்குள் நுழைந்து, வட ஒசேசியாவில் உள்ள “அப்பர் லார்ஸ்” சோதனைச்சாவடி வழியாகக் கடந்தது.
கார் க்ராஸ்னோடர் கிராயில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டியிருந்தது, இறுதி ஓட்டுநர் தற்கொலைக் குண்டுதாரியாக செயல்படுவதை அறியாமல் இருந்தார். வாகனத்தை வழங்குவதில் ஈடுபட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்டனர். 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து கிரிமியா பாலத்தின் மீதான இரண்டாவது முயற்சியாகும் இது.
கிரிமிய தலைவர் செர்ஜி அக்சனோவ் ரஷ்ய பாதுகாப்புப் படைகளைப் பாராட்டினார். அதே நேரத்தில் வெளியுறவு அமைச்சகப் பேச்சாளர் மரியா ஜகாரோவா, ஸ்லோவாக்கியா மற்றும் ஹங்கேரிக்கு ஆற்றல் விநியோகத்தைத் தடைப்படுத்திய ட்ருஸ்பா எண்ணெய் குழாய் மீதான சமீபத்திய தாக்குதல்களைக் குறிப்பிட்டு, கீவ் “பயங்கரவாத முறைகளை” அதிகரித்ததாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
✦ ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க முரண்பாடு
மாக்ரோன், மெர்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்டார்மர் ஆகியோர் வாஷிங்டனில் பங்கேற்றது, இந்த மோதலில் ஐரோப்பாவின் முக்கிய பங்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஆனால் ஐரோப்பிய தலைநகரங்கள் டிரம்பின் அழுத்தும் உத்திகளில் எச்சரிக்கையாக உள்ளன. உக்ரைன் அமெரிக்கா மூலமாக வரும் சமரசங்களை நிராகரித்தால், டிரம்ப் அமெரிக்க ஆதரவைக் குறைக்கலாம், இது கீவை ஐரோப்பிய உதவியை மேலும் சார்ந்திருக்க வைக்கும்—இது போர் முயற்சியின் சமநிலையை மாற்றக்கூடிய ஒரு இயக்கமாகும் எனப் பகுப்பாய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
இதற்கிடையில், கிரிமியா பாலத்தின் சதித்திட்டம் மற்றும் எல்லைக்கு அப்பால் தாக்குதல்கள் ஆகியவற்றை ஆதாரமாகக் காட்டி, யுக்ரைன் சமாதானத்திற்குத் தயாராக இல்லை என ரஷ்யா கூற முயற்சிக்கிறது.
✦ புவிசார்-அரசியல் பிளவுகளில் வேரூன்றிய போர்
யுக்ரைன் போர் பல தசாப்தங்களாகத் தீர்க்கப்படாத புவியியல்-அரசியல் உராய்வுகளின் விளைவாகும்:
நேட்டோவின் ஐந்து சுற்றுகளின் கிழக்கு நோக்கி விரிவாக்கம் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அச்சங்களைத் தூண்டியது. நீண்டகால அமெரிக்கா–ரஷ்யா எதிர்ப்பு பதிலாளு மோதலாகக் கடினமாகியுள்ளது. அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய முரண்பட்ட உத்தரேய நலன்கள் கூட்டுக் கொள்கையைச் சிக்கலாக்குகின்றன.
ஒரு சீனப் பழமொழி—”ஒரு நாளில் மூன்று அடி பனி உருவாகாது”—இந்த நெருக்கடியின் ஆழமான வேர்களைச் சரியாக விவரிக்கிறது. இராஜதந்திரர்கள், சமரசம் கடினமானதாக இருக்கும் என்று எச்சரிக்கின்றனர், ஆனால் “சமாதானத்திற்கான கதவு ஒருபோதும் மூடப்படக்கூடாது” என்று வலியுறுத்துகின்றனர்.
✦ முன்னேற்றத்திற்கான பாதை
வாஷிங்டனில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும்போது, ஒரு பிரதேசப் பரிமாற்றம்—கிரிமியா மாற்றாக சமாதானம்—ஒரு சாத்தியமான “சிவப்புக் கோடு” ஆக உருவெடுக்கிறது. கீவும் அதன் ஐரோப்பிய கூட்டாளிகளும் யுக்ரைனின் இறையாண்மையைக் குறைக்கும் சமரசங்களை ஏற்க மாட்டோம் எனத் தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்தால் யுக்ரைன் மற்றும் ஐரோப்பாவை அமெரிக்க ஆதரவின்றி விட்டுவிட டிரம்ப் தயாராக இருப்பது பணயத்தைக் கணிசமாக உயர்த்துகிறது.
“சமாதானத்திற்கான மிகப்பெரிய தடை மாஸ்கோவின் பிடிவாதமாக இருக்காது, ஆனால் கீவின் அரசியல் பிழைப்புக் கணக்கீடாக இருக்கலாம்” என்று எம்.ஜி.ஐ.எம்.ஓ.வின் பன்னாட்டு உறவுகள் பீடத்தின் டீன் ஆண்ட்ரே சுஷென்ட்சோவ் வாதிட்டார். ஜெலென்ஸ்கி சமரசத்தை நோக்கிச் செல்வதற்கும், உள்நாட்டு அதிகாரத்தைப் பராமரிக்க போரை நீடிப்பதற்கும் இடையே ஒரு தேர்வை எதிர்கொள்கிறார் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
இப்போதைக்கு, உலகம் வாஷிங்டனைப் பார்க்கிறது, அங்கு இராஜதந்திரம், அவநம்பிக்கை மற்றும் போரின் மூடுபனி 1945க்குப் பிறகு ஐரோப்பாவின் இரத்தக்களரியான மோதலை நிறுத்த ஒரு நடுங்கும் முயற்சியில் ஒன்றிணைகிறது.
-ஈழத்துநிலவன்
