பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

பிரிட்டன் ஒரு முறிவு நிலையில் உள்ளது. 14 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் — ஐந்து பேரில் ஒருவர் — இன்று வறுமையில் வாழ்கின்றனர். பணியில்லாத் திண்டாட்டம் அல்ல இந்த நெருக்கடி; பெரும்பாலான இந்தக் குடும்பங்களில் ஒருவர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர் வேலையில் இருந்தும் இந்த நிலை.
வேலை என்பது வறுமையிலிருந்து காப்பாற்றும் என்கிற நம்பிக்கை இன்று சரிந்துவிட்டது. ஊதியம் விலைவாசி ஏற்றத்தைப் பின்தொடரவில்லை, வீடுவாசல் வாங்கும் திறன் இல்லை, குழந்தை பராமரிப்பு சம்பளத்தையே விழுங்குகிறது, நிலையற்ற வேலைவாய்ப்புகள் குடும்பங்களுக்கு ஸ்திரத்தன்மையை மறுக்கின்றன.
அவசர நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், பிரிட்டனின் நடுத்தர வர்க்கம் முற்றிலுமாக வற்றிப்போகும் அபாயம் உள்ளது. இறுதியில், சமூகம் பணக்கார எலிட் மற்றும் உயிர் வாழப் போராடும் லட்சக்கணக்கானோர் என பிளவுபடும்.
✦ நெருக்கடியின் அளவு
சமீபத்திய தரவுகள் மிகவும் கடுமையானவை. ஜோசப் ரௌன்ட்ரீ ஃபவுண்டேஷனின் கூற்றுப்படி, 2022/23 ஆம் ஆண்டில் 14.3 மில்லியன் மக்கள் வறுமையில் வாழ்ந்தனர். இவர்களில்:
◉ 81 இலட்சம் வேலை செய்யும் வயது முதன்மை மக்களாக உள்ளனர்
◉ 43 இலட்சம் குழந்தைகள்
◉ 19 இலட்சம் ஓய்வூதியர்கள்
குழந்தை வறுமை மிகவும் கடுமையானது. வீட்டு வாடகை செலவுகளுக்குப் பிறகு, 30% குழந்தைகள் — சுமார் 4.5 மில்லியன் — தேசிய சராசரி வருமானத்தில் 60% க்கும் குறைவான வருமானம் உள்ள குடும்பங்களில் வளர்கிறார்கள். இன்னும் கவலைக்கிடமான விஷயம் என்னவென்றால், சுமார் 6 மில்லியன் மக்கள் மிக ஆழமான வறுமையில் உள்ளனர், அதாவது வறுமைக் கோட்டிற்கு மிகத் தொலைவில் வாழ்கின்றனர்.
இந்த நெருக்கடி சமூகத்தில் சமமாக வெட்டுவதில்லை. பாகிஸ்தானி, வங்காளதேச குடும்பங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை வறுமையில் வாழ்கின்றன. மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்கள் சுமார் 44–45% வறுமை விகிதத்தை எதிர்கொள்கின்றன, மேலும் யாராவது ஒருவர் மாறுதிறனாளியாக இருக்கும் குடும்பங்களும் அதிக ஆபத்தை எதிர்கொள்கின்றன. வாடகைக்கு வாழ்பவர்கள் மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிறார்கள்: வீட்டு வாடகை செலவுகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால், வறுமை விகிதம் செங்குத்தாக உயரும்.
மிகவும் வியக்க வைக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், பெரும்பாலான ஏழை குழந்தைகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு வயது வந்தவர் வேலையில் இருக்கும் குடும்பங்களில் வாழ்கின்றனர். வேலையில் இருந்தும் வறுமை இனி ஒரு விதிவிலக்கு அல்ல — அது ஒரு வழக்கமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது.
✦வறுமை அதிகரிக்க காரணமானவைகள்
இந்த வறுமை பெருக்கம் ஒரே காரணத்தால் அல்ல; பல காரணங்கள் ஒன்றிணைந்து உருவாகியுள்ளது.
❖.சம்பளங்களில் நிலைத்தன்மை இல்லாமை மற்றும் செலவுகளின் அதிகரிப்பு
ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக, பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது பிரிட்டனில் ஊதியங்கள் அதிகரிக்கவில்லை. 2022–23ல் வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடி ஏற்பட்டபோது, மின்சார பில் மற்றும் உணவு விலைகள் வானத்தை முட்டின, சிறிய ஊதிய உயர்வுகளையும் அழித்தன. குடும்பங்கள் அதே அல்லது அதற்கு மேலும் நேரம் வேலை செய்தும், தாங்கள் ஏழைகளாகிவிட்டதை உணர்ந்தன.
❖.வீட்டு செலவுகள்
வறுமைக்கு அநேகமாய் கூர்மையான இயக்ககம் வீட்டுவசதிதான். நாட்டின் பல பகுதிகளில் வாடகை இப்போது ஒரு குடும்பத்தின் வருமானத்தில் பாதியை விழுங்குகிறது. இளைய தலைமுறையினருக்கு சொந்த வீடு என்பது மறைந்துவரும் கனவாக மாறியுள்ளது, அதேநேரத்தில் சமூக வீட்டுவசதி பற்றாக்குறை மில்லியன் கணக்கானோரை ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் அதிக செலவுகள் நிறைந்த தனியார் வாடகைத் துறையில் தள்ளியுள்ளது.
❖.குழந்தைகள் பராமரிப்பு செலவுகள்
பிரிட்டனில் ஐரோப்பாவில் மிக அதிகமான குழந்தை பராமரிப்பு செலவுகள் உள்ளன. பல பெற்றோர்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு, குழந்தை பராமரிப்புக்கு பணம் செலுத்திய பிறகு வேலைக்குச் செல்வது பண ரீதியாக அர்த்தமற்றது. அதிகம் சம்பாதிக்க விரும்பும் குடும்பங்கள், தங்கள் ஊதியத்தை விழுங்கும் கட்டணங்களால் தடுக்கப்படுகின்றன.
❖.பாதுகாப்பற்ற வேலை வாய்ப்புகள்
பலர் பாதுகாப்பற்ற வேலைகளில் தொலைந்துள்ளனர்: பூஜ்ய மணி வேலை (zero-hours), கிக் பொருள் வேலை (gig economy), முகவரி ஏஜென்சி வேலை, அல்லது நேரம் மாறும் பாக நேர வேலைகள்.
❖.அரசின் நலக்கட்டமைப்பு குறைபாடுகள்
கடந்த தசாப்தத்தில், நலன்புரி ஆதரவு நிலையாக சீரழிந்தது குறைவாக உள்ளது. இரண்டு-குழந்தை நன்மை வரம்பு பெரிய குடும்பங்களைத் தண்டிக்கிறது. நலன்புரி தொகைகள் பெரும்பாலும் பணவீக்கத்தை விட மெதுவாக உயர்ந்துள்ளன. யுனிவர்சல் கிரெடிட் சிக்கலானது மற்றும் தாமதங்களைக் கொண்டுவந்துள்ளது, மக்களை கடனில் தள்ளியுள்ளது. கடுமையான சிக்கனக் கொள்கைகள் பொதுச் சேவைகளைக் குறைத்து, குடும்பங்களை போதுமான பாதுகாப்பு வலையமைப்புகள் இல்லாமல் விட்டுச் சென்றன.
❖.பிரெக்சிட் மற்றும் உலகளாவிய தாக்கங்கள்
பிரெக்சிட் வர்த்தகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை பாதித்தது பல துறைகளில் செலவுகளை அதிகரித்தது. மேலும், உக்ரைன் போர் மற்றும் உலகளாவிய ஆதிக்கங்கள், எரிசக்தி விலை அதிகரிப்பு ஆகியவை செலவுகளை மேலும் உயர்த்தியுள்ளன.
✦மனித வாழ்வு பாதிப்பு
புள்ளிவிவரங்கள் ஒரு கதையைச் சொல்கின்றன, ஆனால் வாழ்க்கை உண்மை கடுமையானது. குழந்தைகள் சாப்பிடுவதற்காக குடும்பங்கள் உணவு உண்பதைத் தவிர்க்கின்றன. பெற்றோர்கள் பல வேலைகள் செய்தும், அவசரகால சூழ்நிலைகளுக்கு சேமிக்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் சோர்வாக, பசியாக அல்லது நெரிசலான வீடுகளில் வாழ்வதால் பள்ளியில் பின்தங்குகிறார்கள். முதியோர்கள் வெப்பமாக்குவதற்கும் உணவுக்கும் இடையே தேர்வு செய்ய கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.
மன அழுத்தம் மிகுந்தது. நிதி நிலைத்தன்மை இல்லாமை மன அழுத்தம், மன அழுத்த நோய்கள், உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது. சமூகப் பிரிவுகள் மேலும் தீவிரமாகின்றன. பலர் பிரிட்டன் வழங்கும் வாய்ப்புகளை இழந்து நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர்.
✦இந்த நொடி முக்கியம்
பிரிட்டனில் முன்னர் வறுமை இருந்தாலும், இன்றைய நிலைமையில் நடுத்தர வர்க்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. முன்னர் நம்பகமானவர்கள் — மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள், திறமையான தொழிலாளர்கள் — தற்போது பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளனர்.
நடுத்தர வர்க்கம் இல்லாமல் போனால், சமூகத்தினர் வல்லமையான பணக்காரர்கள் மற்றும் வறுமையில் இருக்கும் மக்களாக பிரிக்கப்படுவார்கள். இது அரசியல் நிலையையும் சமூக கலவரத்தையும் அதிகரிக்கும்.
✦மாற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகள்
வறுமையைத் தடுக்க மற்றும் மாற்ற, பல முனைகளில் நடவடிக்கைகள் தேவை:
◉ சம்பளங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான வேலை வாய்ப்புகளை உயர்த்துதல்: தேசிய வாழும் சம்பளம் (National Living Wage) வாழ்க்கை செலவுகளுடன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற ஒப்பந்தங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
◉ வீட்டு செலவுகளை குறைத்தல்: அதிக சமூக வீடுகள் கட்டுதல், வாடகைகளை கட்டுப்படுத்துதல், வீட்டு உதவிகளை உண்மையான வாடகைக்கு ஒப்பிடுதல்.
◉ குழந்தைகள் பராமரிப்பை சுலபமாக்குதல்: முக்கிய வயது குழந்தைகளுக்கான பொது பராமரிப்பு.
◉ நலத்திட்டம் மீட்டமைத்தல்: இரண்டு குழந்தைகள் வரம்பை அகற்று, நலவாரியம் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துதல், தாமதமின்றி நலவாரியத்தை வழங்குதல்.
◉ மிகுந்த பாதிப்புள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆதரவு: மாற்று திறன் குறைந்தவர்கள், ஒற்றை பெற்றோர் குடும்பங்கள், இன சிறுபான்மையினர்.
◉ அவசியமான பொருட்களின் செலவுகளை நிலைநிறுத்தல்: எரிசக்தி, உணவு மற்றும் போக்குவரத்து.
✦ நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஏற்படும் அபாயங்கள்
நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், வறுமை அதிகரிக்கும், நடுத்தர வர்க்கம் குறையும், சமுதாயம் மிகவும் பிரிந்து போகும். குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் குறைந்த வாய்ப்புகள் கொண்டவர்களாக வளரும்.
இந்த வறுமைச் சிக்கல் தன்னிடையே ஏற்பட்டது அல்ல; சம்பளங்கள், நலத்திட்டம், வீடு மற்றும் அரசின் முன்னுரிமைகள் குறித்து எடுத்த முடிவுகளின் விளைவாக உருவானது. பிரிட்டன் இன்னும் மாற்றம் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
வேலை பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், குடும்பங்கள் குழந்தைகளைச் சாப்பாடற்றவையாகவோ அச்சமோ இல்லாமல் வளர்க்க முடியும், நடுத்தர வர்க்கம் மறைவாகப் போகக் கூடாது. இதற்காக நியாயம் மற்றும் சமூக நீதி முன்னுரிமையாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
நேர்மையான மற்றும் வலுவான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டால், பிரிட்டன் தனது வாய்ப்பை மீண்டும் கைகொள்ள முடியும். இல்லையெனில், இந்த காலத்தை வறுமை சாதாரணமாக மாறிய நேரமாக, நம்பிக்கை இழந்த காலமாக நினைவில் வைக்கலாம்.
『 ✒️ ஈழத்து நிலவன் 』
இங்கிலாந்து & உலக பொருளாதார ஆய்வாளர் | நிதி, அரசியல் மற்றும் சந்தை போக்குகளில் நிபுணர்