புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்

பொருளாதாரத் தடைகள் முதல் கடற்படை மூலமான ஆயுதமேந்திய அமலாக்கம் வரை – உயர் கடல் மோதல்களின் புதிய சகாப்தம்
ரஷ்யாவின் நிழல் கடற்படையை குறிவைக்கும் பிரிட்டன்: ஒரு தந்திரோபாய கடல் முற்றுகை
கடல்சார் சட்ட அமலாக்கத்தில் தீர்க்கமான நகர்வாக, பிரிட்டிஷ் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் பிரிட்டிஷ் இராணுவ மற்றும் சட்ட அமலாக்கப் படைகளுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளார், பிரிட்டன் கடல் எல்லை வழியாக செல்லும் ரஷ்யாவின் “நிழல் கடற்படை” எண்ணெய் கப்பல்களை இடைமறிக்கவும், சோதனை செய்யவும், தேவைப்பட்டால் கைப்பற்றவும்.
இந்த உத்தியானம், ரஷ்யாவின் கடல்சார் நிதி ஆதாரங்களை நேரடியாக கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் வெறும் பொருளாதாரத் தடைகளை மட்டும் நம்பியிருந்த முந்தைய நிலைமையைத் தவிர்க்கும் முக்கிய மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
“நிழல் கடற்படை” என்பது காலாவதியான, முறையான உரிமையாளர் விவரங்கள் இல்லாத, போலி கொடிகளைப் பயன்படுத்தும் கப்பல்களைக் கொண்டது, இது உக்ரைன் மீதான போருக்குத் தேவையான நிதியை திரட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பால்டிக் கடல், வடக்குக் கடல் மற்றும் ஆங்கிலக் கால்வாய் வரை பரவியுள்ள இந்த கப்பல் போக்குவரத்து ரஷ்யாவின் போர் முயற்சிகளுக்கு மூலோபாய எரிபொருளாக விளங்குகிறது.
இந்த அதிரடிப் பணியை செயல்படுத்த ராயல் மரைன்ஸ் (Royal Marines) மற்றும் ஸ்பெஷல் போட் சர்வீஸ் (SBS) போன்ற உயரடுக்கு சிறப்புப் படைகள் ஈடுபடுத்தப்படலாம். அவர்கள் கடலில் எதிர்கொள்ளும் எதிர்ப்புகள் மற்றும் தந்திரோபாய நகர்வுகளைக் கையாள்வதில் வல்லவர்கள். இது வெறும் அடையாள நடவடிக்கை அல்ல; உயர் கடலில் நேட்டோ ரஷ்யப்படைகளை நேரடியாக எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதை காட்டுகிறது.
நட்பு நாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பு: நேட்டோ மற்றும் கூட்டு அதிரடிப்படை (JEF) பங்களிப்பு
இந்த நடவடிக்கை பின்லாந்து, ஸ்வீடன், எஸ்டோனியா உள்ளிட்ட கூட்டு அதிரடிப்படை (JEF) நாடுகளுடன் இணைந்து ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. இதன் நோக்கம் பால்டிக் கடலில் ரஷ்யாவின் எண்ணெய் வழிகளை நெருக்குவதன் மூலம் மாஸ்கோவின் நிதி ஆதாரங்களை கட்டுப்படுத்துவது.
தளவாட மற்றும் நிதி வழிகளை குறிவைப்பதன் மூலம், நேட்டோ முழு அளவிலான போரைத் தூண்டாமல் ரஷ்யாவை சிக்கலடையச் செய்ய முயல்கிறது.
மாஸ்கோவின் எதிர்வினை: பதிலடி அல்லது வெற்று முழக்கம்?
பிரிட்டனின் நடவடிக்கைக்கு ரஷ்யா கடுமையான கண்டனங்கள் மற்றும் மறைமுக எச்சரிக்கைகள் விடுத்துள்ளது. மாஸ்கோ அதிகாரிகள் பிரிட்டன் செயல்பாட்டு திறனை எள்ளி நகையாடி, திட்டம் வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பே பிரிட்டன் வீழ்ச்சியடையும் அல்லது எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டைச் சந்திக்கும் என்று கூறியுள்ளனர்.
ஆங்கிலக் கால்வாய் மற்றும் பால்டிக் கடல் போன்ற முக்கிய சர்வதேச நீர்வழிகளில் இந்த மோதல் போக்கு கடல்சார் பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
அழுத்தத்தில் நேட்டோ வான் பாதுகாப்பு: பேட்ரியாட் ஏவுகணைகளின் செயல்திறன் குறைவு
பிரிட்டன் கடல் வழிகளைக் கட்டுப்படுத்த முயலும் அதே வேளையில், நேட்டோ வான் பாதுகாப்புத் திறன் முன்னெப்போதும் இல்லாத சவால்களை எதிர்கொள்கிறது.
MIM-104 Patriot ஏவுகணை அமைப்பு, ரஷ்யாவின் Iskander-M போன்ற அதிநவீன ஏவுகணைகளின் முன்னேற்றத்தால், தடுப்பதில் சிரமப்படுகிறது.
• வீழ்ச்சியடையும் தடுப்பு விகிதம்: பேட்ரியாட் அமைப்புகள் ஒருகாலத்தில் 40% அச்சுறுத்தல்களைத் தடுக்கும் திறன் கொண்டிருந்தன; தற்போது ரஷ்யாவின் திசைமாறும் ஏவுகணைகள் தடுப்பதை கடுமையாக சிரமப்படுத்துகின்றன.
• தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி: ரஷ்யா தனது ஏவுகணைகளை நவீனமயமாக்கியதால், நேட்டோவின் பாதுகாப்பு தர்க்கத்தை சிதைத்து விட்டது.
• உற்பத்தி இடைவெளி: அமெரிக்காவின் ஆண்டுக்கு 750 பேட்ரியாட் ஏவுகணைகள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் போர்க்களத்தில் தேவையான பயன்பாடு இதை எட்டிவிடுகிறது; இதனால் தளவாட ரீதியான பலவீனம் வெளிப்படுகிறது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ரஷ்யா: உக்ரைன் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் மீதான விமர்சனம்
ஐநாவின் ரஷ்ய நிரந்தர பிரதிநிதி வாசிலி நெபென்சியா உக்ரைன் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளை கடுமையாக சாடினார். அவர் முன்வைத்த முக்கிய புள்ளிகள்:
• சர்வதேச கவன மாற்றம்: உலகம் இப்போது உக்ரைனை விட்டுவிட்டு மத்திய கிழக்கு நெருக்கடிகளில் கவனம் செலுத்துவதாகக் கூறினார்.
• போர்க்குற்றச்சாட்டுகள்: பிரையன்ஸ்க் பகுதியில் பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல்கள், டொனெட்ஸ்க்கில் மருத்துவமனைகள் மற்றும் பள்ளிகள் மீது ட்ரோன் தாக்குதல்கள்.
• எரிசக்தி அரசியல்: உக்ரைன் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளை, குறிப்பாக Druzhba எண்ணெய் குழாய், அரசியல் ஆதாயத்திற்காகப் பயன்படுத்துகிறது.
• உள்ளக உக்ரைன் பிரச்சனைகள்: மனிதர்களை கட்டாயமாக சேவையில் ஈடுபடுத்துவது, சமூகத்தில் விரோதங்கள் ஏற்படுத்தியது.
இருப்பினும், ரஷ்யா பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வுக்குத் தயாராக இருப்பதாகவும், மாஸ்கோவின் நிபந்தனைகளை நிராகரித்தால் புதிய மற்றும் கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் தீர்வு அமையும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
மூலோபாய விளைவுகள்: உலகளாவிய சதுரங்க ஆட்டம் மாறுகிறது
• கடல்சார் அபாயம்: முக்கிய கடல் பாதைகளில் நேட்டோ-ரஷ்யா நேரடி மோதல் கணிக்க முடியாத விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
• எரிசக்தி பாதுகாப்பு: ரஷ்ய எண்ணெய் விநியோகத்தில் இடையூறுகள் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையில் ஏற்ற இறக்கங்களை உருவாக்கலாம்.
• தொழில்நுட்ப ஆயுதப் போட்டி: நேட்டோ தனது ஏவுகணை பாதுகாப்பு மற்றும் மின்னணு போர் முறைகளை விரைவில் மேம்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், இந்த சூழல் உயர்-பங்கு சூதாட்டத்தைப் போன்றது—இங்கு கடல்சார் தடைகள், வான் பாதுகாப்பு பலவீனங்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் சமிக்ஞைகள் சந்திக்கின்றன. உலகளாவிய எரிசக்தி மற்றும் பாதுகாப்பு ஸ்திரத்தன்மை இப்போது நூலிழையில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
எழுதியவர்: ஈழத்து நிலவன்
தமிழ்த் தேசிய வரலாற்று ஆய்வாளர் | சர்வதேச அரசியல், பொருளாதாரம், உளவுத்துறை மற்றும் இராணுவ விவகார ஆய்வாளர்
26/03/2026