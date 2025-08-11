மது போதையில் நபர் மீது மோதிய குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட இங்கிலாந்து யுவதி

ஆஸ்திரேலியாவில் மது போதையில் மின்-ஸ்கூட்டரில் சென்று, இரண்டு குழந்தைகளின் தந்தை மீது மோதிய சம்பவம் தொடர்பில் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பயணி, தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.
மே 31ஆம் திகதி பெர்த்தின் நகரத்தில் சவாரி செய்து கொண்டிருந்தபோது, குறித்த நபர் மீது மோதிய 25 வயதான அலிசியா கெம்ப், சட்ட வரம்பை மீறியிருந்தார்.
51 வயதான அந்த நபர் மூளையில் இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சில நாட்களுக்குப் பிறகு இறந்தார்.
அவரது மரணம், ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய அளவிலான மின்-ஸ்கூட்டர் விதிமுறைகள் குறித்த பிரச்சினையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்தது.
இதனால் நகரம் மற்றும் பல உள்ளூர் கவுன்சில்கள் மின்-ஸ்கூட்டர் வாடகை சேவைகளை காலவரையின்றி நிறுத்தி வைத்தன.
வொர்செஸ்டர்ஷையரைச் சேர்ந்த கெம்ப், திங்கட்கிழமை சிறையில் இருந்து வீடியோ அழைப்பு மூலம் பெர்த் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
மது அருந்திவிட்டு ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டி மரணத்தை ஏற்படுத்திய குற்றச்சாட்டை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
ஒக்டோபர் 31 ஆம் திகதி பெர்த் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வரை கெம்ப் காவலில் இருப்பார், அப்போது அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும் திகதி நிர்ணயிக்கப்படும்.