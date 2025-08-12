WhatsApp
Tuesday, August 12, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

கொலையாளியின் பெயரை வெளியிடுமாறு கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கோருகிறார்!
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் ஐந்து பகுதிகளில் கடும் வெப்பம் நீடிக்கக்கூடும்!
by இளவரசி
டெல்லியில் தெரு நாய்களை அகற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிர்ப்புகள்!
by இளவரசி
Al Jazeera ஊடகவியலாளர்கள் நால்வர் காஸாவில் கொல்லப்பட்டனர்!
by இளவரசி
பாலஸ்தீனம் தனி நாடாக உருவாகுவதை அங்கீகரிக்கும் ஆஸ்திரேலியா!
by இளவரசி
பலத்த பாதுகாப்புடன் கபில்ராஜ்ஜின் பூதவுடல் நல்லடக்கம்! – தமிழரசுக் கட்சி...
by தமிழ்மாறன்
15 ஆம் திகதி வடக்கு – கிழக்கில் ஹர்த்தால்! –...
by தமிழ்மாறன்
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த ‘ கேப்டன் பிரபாகரன் ‘படத்தின்...
by பூங்குன்றன்

Home உலகம்இலண்டன் கொலையாளியின் பெயரை வெளியிடுமாறு கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கோருகிறார்!

கொலையாளியின் பெயரை வெளியிடுமாறு கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கோருகிறார்!

written by இளவரசி
கொலையாளியின் பெயரை வெளியிடுமாறு கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கோருகிறார்!

மதிய உணவு இடைவேளையின் போது, சக மாணவனால் கொலை செய்யப்பட்ட 15 வயது சிறுவனின் அடையாளத்தைப் பாதுகாக்க உத்தரவிடக் கோரி அவரது பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பிப்ரவரி 3ஆம் திகதி ஷெஃபீல்டில் (Sheffield) உள்ள ஆல் செயிண்ட்ஸ் கத்தோலிக்க உயர்நிலைப் பள்ளியில் (All Saints Catholic High School) 15 வயது ஹார்வி வில்கூஸ், கத்தியால் இதயத்தில் குத்தப்பட்டபோது மரணித்தார்.

ஹார்வியின் கொலையாளியின் வயது காரணமாக அவரது பெயரை வெளியிட முடியாது. இருப்பினும், பிபிசி மற்றும் பிற ஊடகங்கள் அவரது அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கும் பெயர் தெரியாத உத்தரவை நீக்கக் கோரி விண்ணப்பித்துள்ளன.

விசாரணை முழுவதும் தனது மகனின் பெயர் “கறைபடிந்ததாக” ஹார்வியின் தாய் கரோலின் பிபிசியிடம் கூறினார்.

மேலும்: “அவர் தனக்காகப் பேச முடியவில்லை, மேலும் கொல்லப்பட்ட எனது பிள்ளையின் பெயர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே, கொலை செய்தவரின் பெயரும் வெளியிடப்பட வேண்டும்.”

ஹார்வியின் கொலையாளி, வெள்ளிக்கிழமை ஷெஃபீல்ட் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் அவரது கொலையில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விசாரணை நீதிபதி திருமதி நீதிபதி எலன்போகன், எதிர்வரும் ஓக்டோபரில் 15 வயது சிறுவனுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும் போது, அடையாளத்தைப் பாதுகாக்கும் உத்தரவை நீக்குவதா இல்லையா என்பது குறித்து ஒரு முடிவை எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஹார்வியின் நினைவாக ஓர் இளைஞர் சங்கத்தை அமைத்துள்ள அவரது பெற்றோர், பள்ளிகளில் கத்தி பாதுகாப்பு வளைவுகளை நிறுவ வேண்டும் என்ற தங்கள் முந்தைய கோரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.

“கத்தி பாதுகாப்பு வளைவுகளை நிறுவுங்கள், கத்தி குற்றம் ஏற்படுத்தும் தூய பேரழிவைப் பற்றி குழந்தைகளுக்குக் கற்பிக்கவும்,” என்று திருமதி வில்கூஸ் கூறினார்.

“எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்தால், உங்கள் குழந்தையிடம் யாராவது பள்ளிக்குள் கத்தியைக் கொண்டு வந்ததாக அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களா என்று கேளுங்கள்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட பதட்டம் காரணமாகவும், பள்ளிகளில் கத்திகள் குறித்த பயம் காரணமாகவும் தனது மகன் பள்ளியைத் தவிர்த்தார் என்றும் திருமதி வில்கூஸ் கூறினார்.

கொலையாளியின் பெயரை வெளியிடுமாறு கொல்லப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கோருகிறார்!

இளவரசி

வணக்கம் இலண்டன்

