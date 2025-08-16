WhatsApp
Sunday, August 17, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஸ்பெயினின் 14 இடங்களில் பயங்கர காட்டுத்தீ!
by இளவரசி
விமானி அறைக்கதவை திறந்த ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ்’ விமானி இடைநீக்கம்!
by இளவரசி
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலே குழந்தையை பிரசவித்த இங்கிலாந்து பெண்!
by இளவரசி
மீண்டும் டிரம்ப்பை சந்திக்கும் உக்ரேன் ஜனாதிபதி; போர் முடிவுக்கு வருமா?
by இளவரசி
Shein நிறுவனத்திற்கு இங்கிலாந்ததில் 32.3 சதவீதம் வருமானம் அதிகரிப்பு!
by இளவரசி
ஆஸ்திரேலியாவின் கடலோரப் பகுதியில் நிலநடுக்கம்!
by இளவரசி
டிரம்ப் – புட்டின் வரலாற்று முக்கியத்துவ சந்திப்பு!
by இளவரசி
சுவீடன் பள்ளிவாசலுக்கு அருகே துப்பாக்கிச்சூடு!
by இளவரசி

டிரம்ப் – புட்டின் வரலாற்று முக்கியத்துவ சந்திப்பு!

இளவரசி
டிரம்ப் - புட்டின் வரலாற்று முக்கியத்துவ சந்திப்பு!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டோனல்ட் டிரம்ப்பும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டினும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க சந்திப்பை மேற்கொண்டனர்.

உக்ரேனில் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது குறித்துத் டிரம்ப் ஏற்கெனவே வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார். இது குறித்து இருவரும் சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு மேல் பேசியுள்ளனர். அவர்களது ஆலோசகர்களும் உடனிருந்தனர்.

அதற்குப் பின்னர் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அது சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு மட்டுமே நீடித்தது. ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு நேரம் ஒதுக்கப்படவில்லை.

ஒப்பந்தத்தை எட்டியிருப்பதாக புட்டின் தெரிவித்தார்.

இருவருக்கும் இடையே நடந்த சந்திப்பு பயனுள்ளதாக அமைந்ததாக டிரம்ப் தெரிவித்தார். சில விவகாரங்களில் முன்னேற்றம் கண்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

உச்சநிலை மாநாடு குறித்துத் தாம் உக்ரேனிய ஜனாதிபதி வொலோடிமிர் ஸெலென்ஸ்கியிடம் பேசவிருப்பதாகவும் டிரம்ப் கூறினார்.

