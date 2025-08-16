கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலே குழந்தையை பிரசவித்த இங்கிலாந்து பெண்!

தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலே இங்கிலாந்து பெண் ஒருவர் குழந்தையை பிரசவித்துள்ளார்.
வயிற்று வலி ஏற்பட்டு கழிவறைக்குச் சென்றபோது, அவருக்கு சுகப் பிரசவம் நடந்துள்ளமை அவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை ஆச்சரியத்திற்குத் தள்ளியுள்ளது.
இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் மைக்கேல் க்ரீன். இவரது மனைவி ஹெலன். இவர்களுக்கு 6 வயதில் டார்சி என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது.
மைக்கேல் க்ரீன், தனது குடும்பத்துடன் 10 நாள் சுற்றுப் பயணமாக கனடா சென்றுள்ளார். ரேரான்டோவில் தங்கியிருந்தபோது ஹெலனுக்கு சற்று வயிறு வலித்துள்ளது. இதனால் கழிவறைக்கு சென்றுள்ளார். திடீரென வயிற்றில் இருந்து வெளியே ஏதோ ஒன்று தள்ளுவது போன்று உணர்ந்துள்ளார். அப்போது, அவரது வயற்றில் இருந்து குழந்தை பிறந்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.
ஹெலன், தான் கர்ப்பிணியாக இருப்பதாக உணர்ந்ததே இல்லையாம். அதற்கான அறிகுறி எதுவும் தெரியவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வகையான கர்ப்பத்திற்கு cryptic pregnancy ஆகும். அவருக்கு வழக்கமாக வரக்கூடிய மாதவிடாயில் எந்த மாறுபாடும் ஏற்படவில்லையாம். அப்படி இருந்தும் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
என்றாலும், தற்போது தங்களது குடும்பத்தில் கூடுதலான ஒரு பெண் குழந்தை இணைந்துள்ளதால் குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்.
இது மிக மிகப்பெரிய ஷாக். இருந்தாலும் லவ்லி சர்ப்பிரைஸ் என ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.