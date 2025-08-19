ஆப்பிள் தனியுரிமை விவகாரத்தில் இங்கிலாந்து பின்வாங்கியது!

உலகளாவிய ஆப்பிள் பயனர்களின் தரவை அணுக வேண்டும் என்ற சர்ச்சைக்குரிய கோரிக்கையை இங்கிலாந்து வாபஸ் பெற்றுள்ளதாக அமெரிக்க தேசிய புலனாய்வு இயக்குனர் துல்சி கப்பார்ட் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது X தளத்தில் இதனைப் பதிவிட்டுள்ளார். இது அமெரிக்க குடிமக்களின் பாதுகாக்கப்பட்ட மறைகுறியாக்கப்பட்ட தரவை அணுகவும் நமது சிவில் உரிமைகளை ஆக்கிரமிக்கவும் உதவும் என்றும் அவர் அதில் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேவேளை, ஆப்பிள் நிறுவனம் இன்னும் அமெரிக்க அல்லது இங்கிலாந்து அரசாங்கங்களிடமிருந்து எந்த முறையான தகவலையும் பெறவில்லை என பிபிசி குறிப்பிட்டுள்ளது.
“அத்தகைய அறிவிப்புகள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவது அல்லது மறுப்பது உள்ளிட்ட செயல்பாட்டு விஷயங்களில் நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை” என்று இங்கிலாந்து அரசாங்க செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
“பயங்கரவாதம் மற்றும் குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் போன்ற மிகக் கடுமையான அச்சுறுத்தல்களைச் சமாளிக்க அமெரிக்காவுடன் கூட்டுப் பாதுகாப்பு மற்றும் உளவுத்துறை ஏற்பாடுகளை நாங்கள் நீண்ட காலமாகக் கொண்டுள்ளோம்.
டிசெம்பரில், இங்கிலாந்து, உலகெங்கிலும் உள்ள அதன் பயனர்களிடமிருந்து மறைகுறியாக்கப்பட்ட தரவை அணுகும் உரிமையைக் கோரி ஒரு முறையான அறிவிப்பை ஆப்பிள் வெளியிட்டது.
இருப்பினும், ஆப்பிள் அதன் கடினமான பாதுகாப்பு கருவியான மேம்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு (ADP) ஐ செயல்படுத்திய வாடிக்கையாளர்களின் தரவைப் பார்க்க முடியாது, இது பயனரைத் தவிர வேறு யாரும் தங்கள் கோப்புகளைப் படிப்பதைத் தடுக்கிறது.
அவ்வாறு செய்ய, அது அதன் சொந்த குறியாக்க முறைகளை உடைக்க வேண்டியிருக்கும்.
“எங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளில் எதற்கும் நாங்கள் ஒருபோதும் பின்கதவு அல்லது முதன்மை விசையை உருவாக்கவில்லை, நாங்கள் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டோம்” என்று அது கூறியது.
இதேவேளை, அமெரிக்க மற்றும் இங்கிலாந்து அரசாங்கங்களுக்கு இடையே ஏற்கெனவே ஒரு சட்ட ஒப்பந்தம் உள்ளது – தரவு அணுகல் ஒப்பந்தம் – இது இரு நாடுகளும் சட்ட அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக தரவைப் பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.