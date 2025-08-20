WhatsApp
Wednesday, August 20, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
நடிகர் விஜய்யின் கட்சி கொடிக்கம்பம் சாய்ந்து கார் விபத்து!
அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டி!
மூன்று நாட்கள் நீடித்த Air Canada தொழிற்சங்க போராட்டம் முடிவுக்கு...
நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்குப் பிறகு பல புகலிட விடுதிகள் சட்டச் சவாலை...
பழமையான தேவாலயம் ஒன்றை சுவீடன் முழுமையாக இடமாற்றுகிறது!
அவுஸ்திரேலியா – இஸ்ரேல் பிரதமர்களுக்கு இடையே கடும் சாடல்!
தாய்லாந்தில் காணப்படும் அரிய வகை ஊதா நிற நண்டுகள்!
பழமையான தேவாலயம் ஒன்றை சுவீடன் முழுமையாக இடமாற்றுகிறது!

பழமையான தேவாலயம் ஒன்றை சுவீடனின் முழுமையாக இடமாற்றுகிறது!

சுவீடன் – Kiruna நகரில் உள்ள 113 ஆண்டுகள் பழமையான தேவாலயத்தை அங்குள்ள அரசாங்கம் முழுமையாக வேறு இடத்துக்கு மாற்றுகிறது.

உருளும் மேடையின் மீது தேவாலயம் தூக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மேடை மணிக்கு 500 மீட்டர் வேகத்தில் நகர்கிறது.

தற்போதுள்ள இடத்திலிருந்து 5 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மாற்றப்படுகிறது இத்தேவாலயம்.

நூற்றாண்டு பழமையான தாது சுரங்கம் அருகே இருக்கும் பகுதியில் பிளவுகள் ஏற்பட்டதால் தேவாலயம் தொடர்ந்து அங்கிருப்பது பாதுகாப்பல்ல என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது.

தேவாலய இடமாற்றம் ஒரு பொறியியல் சாதனையாகக் கருதப்படுகிறது.

உள்ளூர்வாசிகளின் மனத்தில் தேவாலயம் முக்கியமான இடம்பிடித்திருப்பதால் அதை அவர்கள் பேணிக்காக்க விரும்புகிறார்கள்.

சுவீடனின் தொலைக்காட்சிகள், தேவாலயம் இடம் மாற்றப்படுவதை நாடு முழுவதும் நேரடியாக ஒளிபரப்புகின்றன.

