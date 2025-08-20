நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்குப் பிறகு பல புகலிட விடுதிகள் சட்டச் சவாலை எதிர்கொள்கின்றன!

இங்கிலாந்து முழுவதும் உள்ள கவுன்சில்கள், தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்களில் இருந்து புகலிடம் கோருபவர்களை அகற்ற சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராகி வருகின்றன.
அதேவேளை, The Bell ஹொட்டலில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள புகலிடக்கோரிக்கையாளர்கள் அனைவரும், அடுத்த மாதம், அதாவது, செப்டெம்பர் மாதம் 12ஆம் திகதிக்கு முன் ஹொட்டலிலிருந்து வெளியேறியாகவேண்டும் என நீதிமன்றத் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
The Bell Hotel என்னும் ஹொட்டலில் புகலிடக்கோரிக்கையாளர்கள் தங்கவைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து எசெக்ஸ் கவுன்சிலின் கீழ் செயல்படும் Epping Forest District Council என்னும் அமைப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தது.
ஹொட்டலில் தங்கும் வாடிக்கையாளர்களை விட்டுவிட்டு, புகலிடக்கோரிக் கையாளர்களை தங்கவைப்பது விதி மீறலாக கருதப்படலாம் என மேற்படி வழக்கில் தீர்ப்பில் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்த நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்குப் பின்னர் பல புகலிட விடுதிகள் சட்டச் சவாலை எதிர்கொள்கின்றன எனக் கூறப்படுகிறது.
சீர்திருத்த இங்கிலாந்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 10 கவுன்சில்களும் “எப்பிங்கின் வழியைப் பின்பற்ற தங்கள் சக்தியில் உள்ள அனைத்தையும் செய்யும்” என்று கட்சியின் தலைவர் நிகல் ஃபராஜ் கூறினார்.
ஹெர்ட்ஃபோர்ட்ஷையரின் ப்ராக்ஸ்போர்னில் உள்ள ஒரு கன்சர்வேடிவ் நடத்தும் கவுன்சிலும் இதேபோன்ற நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறினார்.
எல்லைப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டேம் ஏஞ்சலா ஈகிள், அரசாங்கம் “நியாயமான கவலைகளை நிவர்த்தி செய்ய உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் சமூகங்களுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றும்” என்று கூறினார்.
டெலிகிராப்பில் எழுதிய ஃபராஜ், “உள்ளூர் ஹோட்டல்களில் வசிக்கும் இளம் ஆவணமற்ற ஆண்களால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் குறித்து அக்கறை கொண்டவர்கள்” அமைதியான போராட்டத்தில் “எசெக்ஸில் உள்ள நகரத்தின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்ற” வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
இந்த ஹோட்டல் பொது பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தாகவும், திட்டமிடல் சட்டத்தை மீறுவதாகவும் மாறிவிட்டதாக எப்பிங் ஃபாரஸ்ட் மாவட்ட கவுன்சில் வாதிட்டதை அடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அதற்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளித்தார்.
பாதுகாப்புத் துறை இணையமைச்சர் டான் ஜார்விஸ், பிபிசியிடம், “தஞ்சம் கோருபவர்களுக்கு ஹோட்டல்கள் பொருத்தமான தங்குமிட ஆதாரமாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை” என்றும், தற்போது தி பெல் ஹோட்டலில் தங்கியுள்ள புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களை இடமாற்றம் செய்வதற்கான “தற்செயல் விருப்பங்களை” அது பரிசீலித்து வருவதாகவும் கூறினார்.
இதேபோன்ற சட்ட நடவடிக்கையைத் தொடரலாமா, வேண்டாமா என்பதை உள்ளூர் கவுன்சில்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் பிபிசி பிரேக்ஃபாஸ்டிடம் கூறினார்.
இதற்கிடையில், கன்சர்வேடிவ்களால் நடத்தப்படும் தெற்கு நோர்போக் மாவட்ட கவுன்சிலின் தலைவர், டிஸில் உள்ள புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களை தங்க வைக்கும் ஹோட்டல் மீது கவுன்சில் அதே வழியில் செல்லாது என்று கூறினார். இது எதிர்ப்புக்கு உள்ளானது.
வயது வந்த ஒற்றை ஆண்களை விட குடும்பங்கள் அந்தப் பகுதியில் தங்க வைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய திட்டமிடல் விதிகளை அதிகாரசபை பயன்படுத்துகிறது என்றும் டேனியல் எல்மர் கூறினார்.
இந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரின் இறுதிக்குள் ஹோட்டல்களைப் பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளது. ஆனால், சில ஒப்பந்தங்கள் 2029 வரை நடைமுறையில் உள்ளன. மேலும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வேகத்தில் மாற்று தங்குமிடங்களைக் கண்டறிய அமைச்சர்கள் மீது அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
“இந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரின் இறுதிக்குள் அனைத்து புகலிட விடுதிகளையும் மூடுவதற்கான எங்கள் பணி தொடர்கிறது” என டேம் ஏஞ்சலா மேலும் கூறினார்.