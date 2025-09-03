போதைப்பொருள் கடத்தல் கப்பலின் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலில் 11 பேர் கொல்லப்பட்டனர்

சர்வதேச கடல் எல்லையில் போதைப்பொருள் கடத்தல் கப்பலின் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில் 11 போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
வெனிசுலா கும்பலான ட்ரென் டி அரகுவா (TDA) உறுப்பினர்களை ஏற்றிச் சென்றதாகக் கூறப்படும் கப்பலின் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதைக் காட்டும் வீடியோவை டிரம்ப் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அந்தக் குழு ஒரு நியமிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு பயங்கரவாத அமைப்பு என்றும், அது “அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கு அரைக்கோளம் முழுவதும் கொலை, போதைப்பொருள் கடத்தல், பாலியல் கடத்தல் மற்றும் வன்முறை மற்றும் பயங்கரவாதச் செயல்களுக்குப் பொறுப்பாகும்” என்றும் அவர் கூறினார்.
“இன்று அதிகாலை, எனது உத்தரவின் பேரில், SOUTHCOM பொறுப்பில் உள்ள சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அடையாளம் காணப்பட்ட ட்ரென் டி அரகுவா போதைப்பொருள் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக அமெரிக்க இராணுவப் படைகள் தாக்குதலை நடத்தின.
“பயங்கரவாதிகள் சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களை கொண்டு செல்லும் சர்வதேச கடலில் இருந்தபோது இந்த தாக்குதல் நடந்தது.”
“இந்தத் தாக்குதலில் 11 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்தத் தாக்குதலில் எந்த அமெரிக்கப் படைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை” என்று டிரம்ப் மேலும் கூறினார்.