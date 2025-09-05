ரயில் சேவை வேலைநிறுத்தம்: செப்டம்பர் 7 முதல் ஐந்து நாள் முடக்கம்; £110 மில்லியன் இழப்பு ஏற்படலாம்!

ஊதியம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் தொடர்பான விவகாரத்தில், ரயில், கடல் மற்றும் போக்குவரத்து (RMT) யூனியன் உறுப்பினர்கள் ஐந்து நாள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ள நிலையில், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 7 முதல் இலண்டன் சுரங்கப்பாதை சேவைகளில் பெரும் இடையூறு ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வேலைநிறுத்தம் இலண்டனின் விருந்தோம்பல் துறைக்கு £110 மில்லியன் வரை இழப்பு ஏற்படும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இலண்டன் முழுக்க RMT உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு நாட்களில் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். இதன் காரணமாக, எலிசபெத் லைன் மற்றும் ஓவர் கிரவுண்ட் லைன் தவிர மற்ற அனைத்து குழாய் ரயில் பாதைகளும் கிட்டத்தட்ட மூடப்படும்.
டாக்லாண்ட்ஸ் லைட் ரயில்வேயில் (DLR) செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் DLR சேவை இருக்காது.
இங்கிலாந்தின் விருந்தோம்பல் வணிகங்களுக்கான வர்த்தக அமைப்பான UK ஹாஸ்பிடாலிட்டி, இந்த தொழில்துறை நடவடிக்கை “வணிகங்களில் பெரும் தாக்கத்தை” ஏற்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளது.
இந்த முக்கியமான வேலைநிறுத்தம் இலண்டன் பயணிகளுக்கும் வணிகங்களுக்கும் ஒரு சவாலான வாரமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.