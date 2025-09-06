WhatsApp
Saturday, September 6, 2025
92 வயதில் மறைந்த இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்

92 வயதில் மறைந்த இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்

written by இளவரசி 1 minutes read
மறைந்த ராணியின் உறவினர் டியூக் ஆஃப் கென்ட்டின் மனைவி டியூசெஸ் ஆஃப் கென்ட், தனது 92வது வயதில் காலமானார் என்று பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அறிவித்துள்ளது.

அவர் கென்சிங்டன் அரண்மனையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை குடும்பத்தினரால் சூழப்பட்டு அமைதியாக உயிர் நீத்ததாக அரண்மனை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

தியூசெஸ், 1993 இல் கண்ணீருடன் இருந்த ஜனா நோவோட்னாவைத் தேற்றியது உட்பட, விம்பிள்டன் இறுதிப் போட்டிகளில் தோற்றவர்களைத் தேற்றியதற்காக அறியப்பட்டவர்.

அவர் மிஸ்ஸிஸ் கென்ட் என்று அழைக்கப்பட விரும்பினார். ஒரு மாநில ஆரம்பப் பள்ளியில் இசை ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். 1994 ஆம் ஆண்டில், 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரச குடும்பத்தில் கத்தோலிக்க மதத்திற்கு மாறிய முதல் உறுப்பினர் இவரே.

அவருக்கு அரச குடும்ப உறுப்பினர்கள், மன்னர் மற்றும் ராணி உட்பட, கத்தோலிக்க இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அரச குடும்பம் அவரது மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளது. அவரது நினைவாக பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் யூனியன் கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டது.

இளவரசி

