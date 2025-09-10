இங்கிலாந்தின் கடைசி சினிமா ரயில் பெட்டி 37 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தயாராகிறது!

இங்கிலாந்தில் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே ரயில் சினிமா பெட்டி, சுமார் 37 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, செப்டெம்பர் 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகளில் தனது முதல் திரையிடலுக்கு தயாராகி உள்ளது.
தன்னார்வலர்கள் மற்றும் முன்னாள் இங்கிலாந்து போக்குவரத்துத் திரைப்பட ஊழியரான ஆலன் வில்மாட்டின் நண்பர்களால் இந்தப் பயணிக்கக்கூடிய சினிமா பெட்டி அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டது.
இந்த மீட்டெடுப்புப் பணி, ரயில்வே 200 கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடைபெறுகிறது.
இந்த சினிமா பெட்டி, இளவரசி மார்கரெட் அவர்களால் 1975ஆம் ஆண்டில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. நவீன ரயில்வேயின் 150ஆம் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் ஒரு கண்காட்சி ரயிலின் பகுதியாக இது இருந்தது.
பின்னர் இது 1988ஆம் ஆண்டு வரை இங்கிலாந்து ரயில் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சிப் படங்களைத் திரையிட்டது. 1991ஆம் ஆண்டில், இது பிரிஸ்டல் டிப்போவில் ஒரு கூட்ட அறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
இதன் முன்னாள் மேலாளர் ஆலன் வில்மாட், தனது கடைசி ஆண்டுகளில், இந்த பெட்டி அகற்றப்பட்டு அதன் வரலாறு நிரந்தரமாக இழக்கப்பட்டுவிடுமோ என்று அஞ்சினார்.
ஆனால், 2019 ஆம் ஆண்டில், தன்னார்வலர்கள் இந்த பெட்டியை ஸ்விண்டன் & கிரிக்லேட் ரயில்வேக்கு மாற்றினர். வில்மாட்டின் குடும்ப நண்பரான ஸ்டீவ் பாக்ஸனின் உதவியுடன், அதன் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்கும் ஒரு ஆறு வருடத் திட்டத்தை அவர்கள் தொடங்கினர்.
இந்த சினிமா பெட்டி 25 பேர் அமரக்கூடியது. ஸ்விண்டன் & கிரிக்லேட் ரயில்வேயில் செப்டெம்பர் 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகளில் 1970 களின் பெல் மற்றும் ஹவல் ப்ரொஜெக்டரில் பிரிட்டிஷ் போக்குவரத்துத் திரைப்படங்களைத் திரையிடும்.
இதில் “Locomotion” என்ற 15 நிமிட ரயில் பயண வரலாற்றைப் பற்றிய திரைப்படம் காட்டப்பட உள்ளது. இது 150ஆம் ஆண்டு விழாவிற்காக உருவாக்கப்பட்டது.
நுழைவு இலவசம் என்றாலும், பார்வையாளர்கள் ரயில்வேக்கான நுழைவுச் சீட்டுகளை வாங்க வேண்டும். இப்போதைக்கு பெட்டி நிலையாக இருக்கும் என்றாலும், எதிர்காலத்தில் ரயிலில் பயணிக்கும்போதும் திரைப்படங்களைத் திரையிடப்படலாம்.