WhatsApp
Thursday, September 11, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களை விட்டு வெளியேறினர்!
by இளவரசி
அரசாங்க எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரான்ஸின் புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு
by இளவரசி
மன்னர் சார்லஸை இளவரசர் ஹாரி சந்தித்தார்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி
டிரம்புக்கு நெருக்கமானவர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் சுட்டுக்கொலை!
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி
2025 ஆசிய கோப்பை: அமீரக அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில்...
by இளவரசி
பற்றி எரியும் நேபாளம்; சிறைச்சாலைகளில் குழப்பம்; 7,000க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் அரசாங்க எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரான்ஸின் புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு

அரசாங்க எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரான்ஸின் புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
அரசாங்க எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் பிரான்ஸின் புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு

பிரான்ஸின் புதிய பிரதமராக செபாஸ்டியன் லெகோர்னு நேற்றுப் புதன்கிழமை பதவியேற்றார்.

நாடு முழுவதும் அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்ற ஒரு நாளில் அவர் பிரதமர் பதவியைப் பொறுப்பேற்றார்.

கடனைக் குறைக்கும் பட்ஜெட்டை நிறைவேற்றுவதற்காக எதிர்க்கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளைக் கண்டறியவும், புதிய கொள்கை திசைகளை உருவாக்கவும் அவர் உறுதியளித்தார்.

ஜனாதிபதி இம்மானுவேல் மாக்ரோன், தனது இரண்டு ஆண்டு ஆட்சியில் ஐந்தாவது பிரதமராக, தனக்கு விசுவாசமான லெகோர்னுவை செவ்வாய்க்கிழமை அன்று தேர்ந்தெடுத்தார்.

தொடர்புடைய செய்தி : நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ் பிரதமர்!

லெகோர்னு, நாட்டின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் பற்றாக்குறையைக் குறைப்பதற்கான தனது திட்டங்களால் நாடாளுமன்ற நம்பிக்கையை இழந்த பிரான்சுவா பய்ருவுக்குப் (Francois Bayrou) பதிலாக நியமிக்கப்பட்டார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களை விட்டு வெளியேறினர்!

மன்னர் சார்லஸை இளவரசர் ஹாரி சந்தித்தார்!

டிரம்புக்கு நெருக்கமானவர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் சுட்டுக்கொலை!

2025 ஆசிய கோப்பை: அமீரக அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில்...

பற்றி எரியும் நேபாளம்; சிறைச்சாலைகளில் குழப்பம்; 7,000க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள்...

இங்கிலாந்தின் கடைசி சினிமா ரயில் பெட்டி 37 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு...

பிரபலமானவை

சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
ஈழத்தில் வாழும் கண்ணகை வழிபாடும் பனுவல்களும் தனித்துவமானவை | மேனாள் துணைவேந்தர் சண்முகலிங்கன்
இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!

ஆன்மீகம்

ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!
by இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்
by இளவரசி
இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்கள் விரைவாக இளமையை இழக்க காரணம்
by இளவரசி
குழந்தைகளை திட்டாமல் வளர்ப்பது எப்படி?
by இளவரசி
குழந்தை வளர்ப்பில் பெண்கள்!
by இளவரசி
குட்டையான பெண்களுக்கு ஸ்டைலிங் டிப்ஸ் ✨
by இளவரசி
அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் சேமிப்பு வழிகள்
by இளவரசி

சமையல்

சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
பழங்கள், காய்கறிகளை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
by இளவரசி
வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி!
by இளவரசி
மீன் ப்ரை போல வாழைக்காய் ப்ரை! 🥘
by இளவரசி

மருத்துவம்

சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ஜித்தன் ரமேஷ் வெளியிட்ட’ பெண் கோடு ‘ ( Pen Code)திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்

by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘சக்தி திருமகன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
யோகி பாபு வெளியிட்ட ‘திரள்’ பட முதல் தோற்றப் பார்வை
by பூங்குன்றன்
தமிழின உணர்வாளர்’ வ.கௌதமன் நடிக்கும் ‘படையாண்ட மாவீரா’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நிவின் பாலி நடிக்கும் ‘பேபி கேர்ள் ‘ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More