பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளிடம் முக்கிய திறன் குறைபாடுகள்!

இங்கிலாந்தில், குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்லத் தொடங்கும்போதே அத்தியாவசியத் திறன்கள் இன்றி வருவது அதிகரித்து வருவதாக ஆசிரியர்கள் சங்கங்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளன.
முழு வாக்கியங்களில் பேசுவது அல்லது கழிப்பறையைப் பயன்படுத்துவது போன்ற திறன்களில் பற்றாக்குறை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர், தங்களது வரவேற்பு வகுப்பில் (reception class) குறைந்தது ஐந்து குழந்தைகள் கழிப்பறை பயிற்சிக்கு உதவி தேவைப்படுவதாகக் கூறியுள்ளனர்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், புதிய மாணவர்களிடையே பேச்சு மற்றும் மொழித் திறன்கள் குறைந்துவிட்டதாக 10இல் 9 ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சமூகத் தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் திரைகளில் அதிக நேரம் செலவிடுவது போன்ற காரணங்களால் தகவல் தொடர்புத் திறன்கள் குறைந்துள்ளதாகப் பேச்சு மற்றும் மொழி சிகிச்சையாளர் லிஸ் பார்க்கஸ் சுட்டிக்காட்டுகிறார். குழந்தைகள் வழக்கமான உரையாடல்களில் ஈடுபடாததும், மொழி வெளிப்பாட்டைக் குறைவான அனுபவங்களும் இதற்கு ஒரு காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த வளர்ச்சி மைல்கற்களை அடையாத குழந்தைகளுக்கு உதவுவதற்காக ஆசிரியர்கள் நாளொன்றுக்கு 2.5 மணிநேரம் கற்பிப்பதற்குப் பதிலாகச் செலவிடுகின்றனர் என்று பெற்றோர்களுக்கான தொண்டு நிறுவனம் ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது.
அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை:
2028ஆம் ஆண்டுக்குள் வரவேற்பு வகுப்பிலிருந்து வெளியேறும் 75% குழந்தைகள் “நல்ல மேம்பாட்டு நிலையில்” இருக்க வேண்டும் என்ற இலக்கை அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது.
குழந்தைகளுக்கான உயர்தர ஆரம்பக் கல்விக்கான அணுகலை அதிகரிப்பதன் மூலமும், ஆரம்பகாலச் சேவைகளை “மீண்டும் கட்டியெழுப்ப” £1.5 பில்லியன் முதலீடு செய்வதன் மூலமும் இந்தச் சவாலை எதிர்கொள்ள அரசாங்கம் செயல்படுவதாகக் கல்வித் துறை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
பள்ளிகளின் அணுகுமுறை
St. Mary’s Church of England Primary School போன்ற பள்ளிகள், பேச்சு மற்றும் மொழி சிகிச்சையாளர்களைப் பணியமர்த்துவதன் மூலம், குழந்தைகளுக்குத் தேவையான கூடுதல் ஆதரவை வழங்கி வருகின்றன.
St. Mary’s பள்ளியில், குழந்தைகள் பள்ளியில் சேரும்போது மூன்றில் ஒரு பகுதியினருக்குக் கழிப்பறை பயிற்சிக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. இந்தப் பள்ளி பெற்றோர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு, குழந்தைகள் வரவேற்பு வகுப்பிற்கு வரும்போது கழிப்பறை பயிற்சி பெற்றவர்களாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.