இங்கிலாந்து எல்லையில் இராணுவ நடவடிக்கை குறித்து டிரம்ப் பரிந்துரை!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், தனது இரண்டாவது அரசு முறைப் பயணமாக இங்கிலாந்து வந்துள்ளார்.
பயண முடிவில் நடந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்,
சட்டவிரோத குடியேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த இங்கிலாந்தின் பிரதமர் சர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் இராணுவத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார்.
பிரதமர் ஸ்டார்மருடன் குடியேற்றப் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதித்ததாக டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
அமெரிக்காவில் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான தனது கொள்கைகளைப் பற்றிப் பேசிய டிரம்ப், இங்கிலாந்தும் சிறிய படகுகள் மூலம் ஆங்கிலக் கால்வாயைக் கடந்து வரும் குடியேற்றவாசிகளால் இதேபோன்ற சவாலை எதிர்கொள்வதாகக் கூறினார்.
அவர் பிரதமரிடம், “நீங்கள் இராணுவத்தை அழைத்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் எந்த வழிமுறையைப் பயன்படுத்தினாலும் பரவாயில்லை, நான் அதை நிறுத்துவேன் என்று நான் பிரதமரிடம் சொன்னேன்,” என்று தெரிவித்தார்.
சட்டவிரோத குடியேற்றம் “நாடுகளை உள்ளிருந்து அழிக்கிறது” என்றும், ஸ்டார்மர் இந்த விவகாரத்தில் “கடுமையான நிலைப்பாட்டை” எடுக்க வேண்டும் என்றும் டிரம்ப் வலியுறுத்தினார்.
சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகளில் டிரம்ப் மற்றும் ஸ்டார்மர் இடையே எந்தப் பிளவும் இல்லை என்றும், இரு தலைவர்களும் ஒற்றுமையுணர்வை வெளிப்படுத்தியதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் ஸ்டார்மரும் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தனது அரசாங்கம் “மிகவும் தீவிரமாக” கவனித்து வருவதாகக் கூறினார்.
ஜனவரியில் வெள்ளை மாளிகைக்குத் திரும்பியதில் இருந்து, டிரம்ப் சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகளை நாடு கடத்துவதைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார்.