மருத்துவரைச் சந்திக்க அகதிகள் நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் டாக்ஸி பயணம்!

அகதிகள் மருத்துவரைச் சந்திப்பதற்காக நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் டாக்ஸியில் அழைத்துச் செல்லப்படுவதற்கு வரி செலுத்துவோர் பணம் செலுத்தி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த டாக்ஸிகளின் பயன்பாடு குறித்து உள்துறைச் செயலாளர் (Home Secretary) அவசர விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த ஆண்டுக்கான மொத்த செலவு நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் பவுண்டுகள் இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது.
உள்துறை அலுவலக ஒப்பந்ததாரரான Clearsprings Ready Homes என்ற நிறுவனம், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் 6,000 பயணங்களுக்காக மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட £350,000 செலவிட்டுள்ளது.
அகதிகள் ஹோட்டல்களை மாற்றும்போது, அவர்கள் அதே மருத்துவரைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதால், சந்திப்புகளுக்கு அவர்களை டாக்ஸி அல்லது மினி காப் மூலம் அழைத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
ஓர் அகதி, முழங்கால் பரிசோதனைக்காக 250 மைல்கள் தூரம் பயணம் செய்ததாகவும், அதற்கு ஒரு வழிக்கு £300 செலவானதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
நிழல் உள்துறைச் செயலாளர் கிறிஸ் பில்ப் (Chris Philp), “சட்டவிரோத குடியேற்றத்திற்கு லேபர் ஒரு வெள்ளைக் காசோலையை எழுதுகிறது” என்று விமர்சித்தார்.
வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் மேத்யூ பென்னிகுக் (Matthew Pennycook), “இவர்கள் சாதாரணமாகப் பேருந்தில் ஏறிச் செல்பவர்கள் அல்ல. இவர்கள் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள், அவர்களின் கோரிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அதனால்தான் அவர்கள் முதலில் ஹோட்டல்களில் இருக்கிறார்கள்,” என்று தெரிவித்தார். அத்தகைய நீண்ட தூரம் பயணம் செய்தது மிகவும் கேள்விக்குரியது என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
எவ்வளவு அடிக்கடி டாக்ஸிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது அதற்கான மொத்தச் செலவு எவ்வளவு என்பது குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் தங்களிடம் இல்லை என்று உள்துறை அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.