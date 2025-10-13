20 இஸ்ரேலியப் பிணைக்கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டனர்; மத்திய கிழக்கில் ‘வரலாற்றுப் புதிய விடியல்’ என ட்ரம்ப் புகழாரம்

டொனால்ட் ட்ரம்ப் முன்மொழிந்த காசா சமாதானத் திட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே, உயிர் பிழைத்திருந்த அனைத்து 20 இஸ்ரேலியப் பிணைக்கைதிகளையும் ஹமாஸ் விடுவித்துள்ளது. இந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, கிட்டத்தட்ட 2,000 பாலஸ்தீனியர்களும் விடுவிக்கப்பட உள்ளனர்.
இன்று பிணைக்கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டதால், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்கள் உறவினர்களின் குரல்களை முதன்முறையாகக் கேட்டதாக இஸ்ரேலியப் பிணைக்கைதிகளின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
விடுவிக்கப்பட்ட பிணைக்கைதியான மாடன் ஸங்காக்கர், 738 நாட்களுக்குப் பிறகு தொலைபேசியில் தனது குடும்பத்தினருடன் பேசினார். அவரது தாயார் ஐனாவ் அவரிடம், “நீ வீடு வருகிறாய் – நீங்கள் அனைவரும் வீடு வருகிறீர்கள். இனி போரே இல்லை!” என்று கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலி மற்றும் ஸிவ் பெர்மன் என்ற இரட்டைச் சகோதரர்கள் ஹமாஸால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த முன்னேற்றங்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ்ரேலுக்கு வருகை தந்ததைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ளன. ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்னில செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க ஜனாதிபதி, “போர் முடிந்துவிட்டது” என்று கூறினார். மக்கள் சோர்வடைந்துவிட்டனர் என்றும், “சண்டை நிறுத்தம் நீடிக்கும், அது நீடிப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அமைதி உச்சிமாநாட்டில் உலகத் தலைவர்களுடன் இணைய எகிப்துக்குப் பயணிப்பதற்கு முன்னதாக, ட்ரம்ப் தற்போது இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றினார்.
இஸ்ரேலின் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய ட்ரம்ப், “பல ஆண்டுகள் இடைவிடாத போர் மற்றும் முடிவில்லா ஆபத்துக்குப் பிறகு, இன்று வானங்கள் அமைதியடைந்துள்ளன, துப்பாக்கிகள் மௌனமாகிவிட்டன, சைரன்கள் அணைக்கப்பட்டுவிட்டன” என்று கூறினார். மேலும், “இது ஒரு போரின் முடிவல்ல, இது பயங்கரவாதம் மற்றும் மரணத்தின் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாகும், மேலும் இது நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு மற்றும் கடவுளின் சகாப்தத்தின் தொடக்கமாகும்”. இந்த நீண்டகால துயரம் இறுதியாக முடிந்துவிட்டது என்று அவர் பிரகடனம் செய்தார். ட்ரம்ப் இன்று “ஒரு புதிய மத்திய கிழக்கின் விடியல்” என்றும், இது ஒரு “பொற்காலம்” என்றும் கூறினார்.
ட்ரம்ப் ஈரானுடன் சமாதானம் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் பேசினார். “அவர்களுடன் ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் செய்ய முடிந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் – அது நான் தான் என்று நினைக்கிறேன்” என்றும், “அவர்கள் அதை விரும்புகிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன்; அவர்கள் சோர்வடைந்துவிட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன்” என்றும் அவர் கூறினார், இதற்கு நாடாளுமன்றம் கைதட்டல் மூலம் பதிலளித்தது.