ஐந்து நாட்களில் மூன்று கத்திக்குத்து சம்பவங்கள்

கேட்போர்டில் (Catford) வெறும் ஐந்து நாட்களுக்குள் மூன்று பேர் கத்தியால் குத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த மூன்று தீவிர தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் எதிலும் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை.
மூன்றாவது தாக்குதல் ஒக்டோபர் 20, திங்கட்கிழமை அன்று நடைபெற்றது. அன்று மாலை 6 மணிக்கு கனேடியன் அவென்யூவில் (Canadian Avenue) ஒரு இளைஞன் கத்தியால் குத்தப்பட்டார்.
பாதிக்கப்பட்டவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார், அங்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தானவை அல்ல என்று கூறப்பட்டது.
மெட்ரோபொலிடன் பொலிஸார் தாக்குதல் நடத்தியவரைத் தேடி வருவதுடன், மேலும் தற்போது வரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை.
இந்த கத்திக்குத்து தாக்குதல் குறித்து தகவல் தெரிந்தவர்கள் CAD 5810/20OCT என்ற எண்ணைக் குறிப்பிட்டு 101-ஐ அழைக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
முன்னதாக, கடந்த புதன்கிழமை (ஒக்டோபர் 15) நகரின் மையப்பகுதியில் ஐந்து மணி நேர இடைவெளியில் இரண்டு தீவிரமான கத்திக்குத்து சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன.
அக்டோபர் 15, புதன்கிழமை அதிகாலை 3 மணிக்கு சற்றுப் பிறகு, ரஷி கிரீனில் (Rushey Green) உள்ள பவுண்டிலாந்து (Poundland) கடைக்கு வெளியே சஞ்சினி தாம்சன் (Sanchini Thompson) (27) கத்தியால் குத்தப்பட்டு இறந்தார்.
பிரேதப் பரிசோதனையில், அவர் மார்பில் குத்தப்பட்டதாக தெரியவந்தது. தாக்குதல் நடத்தியவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார்.
அதே புதன்கிழமை காலை, 8:05 மணிக்கு மவுண்ட்ஸ்ஃபீல்ட் பூங்காவில் (Mountsfield Park) ஒரு நபர் கத்தியால் குத்தப்பட்டார். பாதிக்கப்பட்டவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
அருகில் வசிப்பவர் ஒருவர் பூங்காவிலிருந்து ஒரு அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டதாகத் தெரிவித்தார். பூங்காவின் நடுவே செல்லும் ஒரு பாதை அன்றைய தினம் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த சம்பவத்திலும் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை.