இளம் நோயாளி மரணம்: ஒரு தசாப்தத்துக்கு பின்னர் மேலாளருக்கு தண்டனை

ஒரு இளம் பெண் பாதுகாக்கப்பட்ட மனநல மருத்துவமனையில் இறந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கு பின்னர், உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான குறைபாடுகளுக்காக ஒரு NHS அறக்கட்டளைக்கும் (NHS trust) ஒரு வார்டு மேலாளருக்கும் அடுத்த வாரம் தண்டனை விதிக்கப்படவுள்ளது.
ஆலிஸ் ஃபிகுயிரெடோ 22 வயதில் இருந்தபோது, ஜூலை 2015-இல் இலண்டனில் உள்ள குட்மேய்ஸ் மருத்துவமனையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், வடகிழக்கு இலண்டன் NHS அறக்கட்டளை மற்றும் வார்டு மேலாளர் பெஞ்சமின் அனினக்வா ஆகியோர் ஆலிஸ் தன்னைக் கொல்வதைத் தடுக்க போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்று ஒரு நீதிபதிகள் குழு கண்டறிந்தது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான முடிவுகள் இங்கிலாந்து சட்ட வரலாற்றில் கூட்டு ரீதியாக மிக நீண்ட நீதிபதி குழுவின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு எட்டப்பட்டன.
ஆலிஸின் பெற்றோர் ஏழு மாதங்கள் நீடித்த, கடினமான மற்றும் துல்லியமான ஆதாரங்களை நீதிமன்ற விசாரணையில் கவனித்தனர். இந்த அனுபவம் தங்களை மீண்டும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியதாக அவர்கள் ஸ்கை நியூஸிடம் தெரிவித்தனர்.
ஆலிஸின் தாயார், ஜேன் ஃபிகுயிரெடோ, ஆலிஸ் ‘ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கைவிடப்பட்டாள்’ என்பது மிகவும் வேதனையளிப்பதாகக் கூறினார்.
ஆலிஸின் வளர்ப்புத் தந்தை மேக்ஸ், ஆலிஸ் அவளைக் கவனித்துக் கொள்ளும் என்று தாங்கள் நினைத்த இடத்தில் இறந்தது தன்னைப் “திகைக்க வைக்கிறது” என்று கூறினார். பாதுகாப்பான மனநலப் பிரிவுகளில் மிக இளம் வயதினர் மீண்டும் மீண்டும் இறப்பது “அடிப்படையில் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது” என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.
இந்தத் தீர்ப்புகள் ஓரளவு நீதியைக் கொண்டு வந்தாலும், மருத்துவமனையிலிருந்து ஒரு தனிப்பட்ட மன்னிப்பைக்கூட அவர்கள் பெறவில்லை என்றும், அவர்களுக்கு முழுமையான நிவாரணம் ஒருபோதும் கிடைக்காது என்றும் குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
வடகிழக்கு இலண்டன் NHS அறக்கட்டளை ஒரு அறிக்கையில், “ஆலிஸின் மரணத்திற்காக நாங்கள் மனமார்ந்த வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம், மேலும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அன்பானவர்களுக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்று கூறியது.
மீட்பு, பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் இரக்கமுள்ள பராமரிப்பு வழங்குவதற்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட உடல் மற்றும் சமூகச் சூழலைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் அந்த அறக்கட்டளை மேலும் கூறியுள்ளது.