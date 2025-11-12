1 பில்லியன் டொலர் இழப்பீடு கேட்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், பிபிசி நிறுவனத்தின் மீது 1 பில்லியன் டொலர் நட்டஈடு கேட்டு வழக்குத் தொடர்வது தனது கடமை என்று கூறியுள்ளார்.
‘பனோரமா’ (Panorama) ஆவணப்படத்தில் தனது ஜனவரி 6 உரையின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பை ஒளிபரப்பியதன் மூலம் பிபிசி “பொதுமக்களை ஏமாற்றிவிட்டது” என்று டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அமெரிக்க ஜனாதிபதி, தனது பேச்சைத் திருத்தியதற்காக இழப்பீடு வழங்கப்படாவிட்டால், பிபிசி மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்ற தனது சட்ட அச்சுறுத்தலை இரவோடு இரவாக உறுதிப்படுத்தினார்.
ஆவணப்படத்தில் தன்னைப்பற்றி கூறப்பட்ட “தவறான” மற்றும் “அவதூறான” அறிக்கைகளைத் திரும்பப் பெற பிபிசிக்கு வெள்ளிக்கிழமை வரை அவர் காலக்கெடு விதித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தைத் தொடர்ந்து, பிபிசி நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்குநர் டிம் டேவி மற்றும் செய்தித் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டெபோரா மேரி டர்னஸ் ஆகியோரின் ராஜினாமா காரணமாக அந்த நிறுவனம் தற்போது நெருக்கடியில் உள்ளது.
ஜனவரி 6 கலவரத்தில் டிரம்ப் வகித்த பங்கை ஆராயும் பனோரமா ஆவணப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஆண்டு செய்யப்பட்ட திருத்தம் இந்த சர்ச்சைக்கு வழிவகுத்தது.
டிரம்ப் தனது உரையை “அழகானது” மற்றும் “மிகவும் அமைதியானது” என்று விவரித்தபோதிலும், அந்த திருத்தம் அதன் அர்த்தத்தை மாற்றி, அது “தீவிரமாக” ஒலிக்கும்படி செய்தது என்று அவர் கூறினார். இந்த திருத்தம் “நம்பமுடியாத” மற்றும் “மிகவும் நேர்மையற்றது” என்றும் அவர் கூறினார்.
ஆவணப்படம், அதிபரின் பேச்சில் இருந்து இரண்டு தருணங்களைத் துண்டித்து ஒட்டியதன் மூலம், அவர் தனது ஆதரவாளர்களிடம் அவர்களுடன் கேபிடல் கட்டிடத்திற்குச் சென்று “நரகத்தைப் போல சண்டையிடுமாறு” (fight like hell) கூறுவது போலக் காட்டப்பட்டது.
ஆனால், உண்மையில், டிரம்ப் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்று, “அமைதியாகவும் தேசபக்தியுடனும் உங்கள் குரல்களைக் கேட்கச் செய்யுங்கள்” என்று கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது.