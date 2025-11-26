10 மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட தீ

இலண்டன் சவுத்தாலைச் சேர்ந்த ஒரு கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீ விபத்து, 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த போராட்டத்திற்குப் பிறகு, இலண்டன் தீயணைப்புப் படையினர் செவ்வாயன்று மாலை 6.02 மணிக்கு தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.
சவுத்தால், பிரிட்ஜ் ரோட்டில் அமைந்துள்ள, களஞ்சியம் மற்றும் சில்லறை விற்பனை இடத்தைக் கொண்ட இரண்டு மாடிக் கட்டிடத்தில் இந்தத் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
காலை 8.55 மணிக்குத் தீ விபத்து குறித்து 70 அழைப்புகள் வந்ததாக LFB தெரிவித்தது. மொத்தம் சுமார் 150 தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் 25 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன.
சவுத்தால், ஹெஸ்டன், ஈலிங் மற்றும் சுற்றியுள்ள நிலையங்களைச் சேர்ந்த குழுக்கள் இதில் ஈடுபட்டன. மேலும், தீயை உயரத்திலிருந்து எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு மூன்று டர்ன்டேபிள் ஏணிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
கட்டமைப்பிற்குள் பட்டாசுகள் மற்றும் சிலிண்டர்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் காரணமாக, பிற்பகல் 12.20 மணிக்கு பாதுகாப்பிற்காக, சம்பவ இடத்தில் இருந்த அனைத்து தீயணைப்பு வீரர்களும் பாதுகாப்பான தூரத்திற்கு விலகிச் செல்ல வேண்டியிருந்தது.
தீ உச்சத்தில் இருந்தபோது, கட்டிடத்தின் சுமார் முக்கால் பகுதி தீப்பிடித்து எரிந்தது. செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நிலவரப்படி சுமார் கால் பகுதி எரிந்து கொண்டிருந்தது.
கிடங்கின் கூரை இடிந்து விழுந்ததாகவும் LFB குறிப்பிட்டது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மூன்று பாடசாலைகள் மற்றும் ஒரு குடியிருப்புத் தொகுதியில் இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
இந்தத் தீ விபத்தினால் மேற்கு இலண்டன் முழுவதும் தெரியும் அளவுக்கு அதிக புகை வெளியேறியது. இலண்டன் தீயணைப்பு ஆணையர் ஜோனதன் ஸ்மித், பொதுமக்கள் 200 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு வெளியே பாதுகாப்பான தூரத்தில் இருக்குமாறும், தீயணைப்புப் படையினர் தங்கள் வேலையைச் செய்ய அனுமதிக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்தத் தீ விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை.