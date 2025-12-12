தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு

இங்கிலாந்து தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற நீண்ட பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு (Uday Nagaraju) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தொழிலாளர் கட்சி தனது நாடாளுமன்றத் தேர்வு செயல்முறையைத் தொடங்கிய நிலையில், ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு மில்டன் கெய்ன்ஸ் வடக்குத் தொகுதியின் நீண்ட பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
நீண்ட பட்டியலில் சேர்ப்பது என்பது ஒரு வடிகட்டுதல் செயல்முறையாகும், இதில் பொதுவாக நூற்றுக்கணக்கான விண்ணப்பங்களிலிருந்து மூன்று முதல் நான்கு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.
நீண்ட பட்டியலில் உள்ளவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ போட்டியாளர்கள். அவர்கள் கட்சிக்குள் தேர்வுகளில் ஒருவருக்கொருவர் போட்டியிடுகிறார்கள். உள்ளூர் உறுப்பினர்கள் வெற்றியாளரைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், அவர் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக இருப்பார்.
அதன்படி, நாடாளுமன்றத்தின் மேல் சபையான House of Lords-ல் உறுப்பினராக உதய் நாகராஜு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உதய் நாகராஜு, கரிம்நகர் மாவட்டத்தின் சனிகாரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர், சமூக சேவை மற்றும் பொது கொள்கை துறைகளில் நீண்ட காலமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.
அவரது பங்களிப்புகளை முன்னிட்டு, பிரித்தானிய பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், மன்னர் மூன்றாம் சார்ல்ஸ் அவரை “லைஃப் பியர்” (Life Peer) பட்டத்துடன் ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸில் நியமித்துள்ளார்.
House of Lords, இந்தியாவின் ராஜ்யசபாவுக்கு ஒப்பான அமைப்பாகும். இங்கு, சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து விரிவான விவாதங்கள் நடைபெறுகின்றன.
உதய் நாகராஜுவின் நியமனம், இந்திய வம்சாவளியினரின் சர்வதேச அரசியல் பங்களிப்பை வெளிப்படுத்தும் முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.