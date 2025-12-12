WhatsApp
Friday, December 12, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு
by இளவரசி
அன்பே உனக்காக | விண்ணவன்
by பூங்குன்றன்
19இன் கீழ் உலகக் கிண்ணம் | இலங்கையை எதிர்த்தாடவுள்ள இலங்கை...
by பூங்குன்றன்
மன்னாரிற்கு விஜயம் செய்யும் ஜனாதிபதி | வடக்கு மீனவர்கள் குறித்து...
by பூங்குன்றன்
மலையகத்துக்குள்ளேயே அவர்களின் வாழ்வியலை உறுதிபடுத்த வேண்டும் | அருட்தந்தை சத்திவேல்
by பூங்குன்றன்
வடகீழ் பருவப் பெயர்ச்சி காலநிலை | முன்னாயத்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்பு
by பூங்குன்றன்
குச்சவெளியில் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு!
by பூங்குன்றன்
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு

தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு

இங்கிலாந்து தொழிலாளர் கட்சியின் நாடாளுமன்ற நீண்ட பட்டியலில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு (Uday Nagaraju) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொழிலாளர் கட்சி தனது நாடாளுமன்றத் தேர்வு செயல்முறையைத் தொடங்கிய நிலையில், ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த உதய் நாகராஜு மில்டன் கெய்ன்ஸ் வடக்குத் தொகுதியின் நீண்ட பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

நீண்ட பட்டியலில் சேர்ப்பது என்பது ஒரு வடிகட்டுதல் செயல்முறையாகும், இதில் பொதுவாக நூற்றுக்கணக்கான விண்ணப்பங்களிலிருந்து மூன்று முதல் நான்கு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

நீண்ட பட்டியலில் உள்ளவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ போட்டியாளர்கள். அவர்கள் கட்சிக்குள் தேர்வுகளில் ஒருவருக்கொருவர் போட்டியிடுகிறார்கள். உள்ளூர் உறுப்பினர்கள் வெற்றியாளரைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், அவர் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக இருப்பார்.

அதன்படி, நாடாளுமன்றத்தின் மேல் சபையான House of Lords-ல் உறுப்பினராக உதய் நாகராஜு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உதய் நாகராஜு, கரிம்நகர் மாவட்டத்தின் சனிகாரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர், சமூக சேவை மற்றும் பொது கொள்கை துறைகளில் நீண்ட காலமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.

அவரது பங்களிப்புகளை முன்னிட்டு, பிரித்தானிய பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், மன்னர் மூன்றாம் சார்ல்ஸ் அவரை “லைஃப் பியர்” (Life Peer) பட்டத்துடன் ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸில் நியமித்துள்ளார்.

House of Lords, இந்தியாவின் ராஜ்யசபாவுக்கு ஒப்பான அமைப்பாகும். இங்கு, சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் குறித்து விரிவான விவாதங்கள் நடைபெறுகின்றன.

உதய் நாகராஜுவின் நியமனம், இந்திய வம்சாவளியினரின் சர்வதேச அரசியல் பங்களிப்பை வெளிப்படுத்தும் முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

19இன் கீழ் உலகக் கிண்ணம் | இலங்கையை எதிர்த்தாடவுள்ள இலங்கை...

மன்னாரிற்கு விஜயம் செய்யும் ஜனாதிபதி | வடக்கு மீனவர்கள் குறித்து...

மலையகத்துக்குள்ளேயே அவர்களின் வாழ்வியலை உறுதிபடுத்த வேண்டும் | அருட்தந்தை சத்திவேல்

வடகீழ் பருவப் பெயர்ச்சி காலநிலை | முன்னாயத்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்பு

குச்சவெளியில் பெண்ணின் சடலம் மீட்பு!

தமிழகத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தக் கோரும் போராட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்பாரா?

பிரபலமானவை

12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
என்‌ நண்பி | விண்ணவன்
அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி
ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்; சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது!

ஆன்மீகம்

மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி

சமையல்

பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி
வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் விது நடிக்கும் ’29’ படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்
by பூங்குன்றன்
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘ படத்தின் டைட்டில்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More