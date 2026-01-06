WhatsApp
Tuesday, January 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தந்தையின் தியாகத்தை உரத்து பேசும் ‘ஃபாதர் ‘
by பூங்குன்றன்
மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு...
by பூங்குன்றன்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீண்டும் கடல் கொந்தளிப்பு | மீனவர்கள் வாழ்வாதார...
by பூங்குன்றன்
பொலிஸ் அதிகாரியைத் தாக்கிய எம்.பி முன்னர் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு...
by பூங்குன்றன்
கடும் குளிர் எச்சரிக்கை: பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான பால் பொருள்களை சந்தையிலிருந்து மீட்டுக்கொள்கிறது Nestle
by இளவரசி
வெனிசுவேலா: இடைக்கால ஜனாதிபதியாக டெல்ஸி ரொட்ரிகீஸ் பொறுப்பேற்றார்
by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் கடும் குளிர் எச்சரிக்கை: பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன

கடும் குளிர் எச்சரிக்கை: பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
கடும் குளிர் எச்சரிக்கை பனிப்பொழிவு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன

பனி மற்றும் உறைபனி காரணமாக இங்கிலாந்தின் பல பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த குளிர்காலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடும் குளிர் பதிவாகியுள்ளது.

நார்ஃபோக் மாநிலத்தின் மார்ஹம் பகுதியில் -12.5 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. ஆர்க்டிக் காற்று தாக்கம் தொடர்ந்து நிலவுவதால், இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (06) பயணிகள் ரயில் மற்றும் வீதிப் போக்குவரத்தில் இடையூறு ஏற்படலாம் என்றும், மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை கடும் குளிரிலிருந்து தப்பித்திருந்த தென் கிழக்கு மற்றும் மத்திய இங்கிலாந்து பகுதிகளில், வியாழன் மற்றும் வெள்ளி நாட்களில் பனிப்பொழிவு காரணமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்படலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வடக்கு ஸ்காட்லாந்தின் சில பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வரை “அம்பர்” எச்சரிக்கை அமலில் உள்ளது. இதற்கு மேலாக, ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் காலை 11 மணி வரை “மஞ்சள்” எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்காட்லாந்தின் மத்திய மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் 5 முதல் 10 செ.மீ வரை கனமான பனிப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில இடங்களில் 15 செ.மீ வரை பனி பெய்யலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்காட்லாந்து ஹைலாண்ட்ஸ் பகுதியில் உள்ள டல்வின்னி நகரில் -11.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதால், மக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்த குளிர் காரணமாக பாடசாலைகள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டு வருகின்றன. வேல்ஸ் பகுதியில் மட்டும் 330க்கும் மேற்பட்ட பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. வடக்கு அயர்லாந்தில் 170க்கும் அதிகமான பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மனித கடத்தல் தொடர்பான 2026–2030 தேசிய மூலோபாய செயல் திட்டத்திற்கு...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மீண்டும் கடல் கொந்தளிப்பு | மீனவர்கள் வாழ்வாதார...

பொலிஸ் அதிகாரியைத் தாக்கிய எம்.பி முன்னர் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு...

குழந்தைகளுக்கான பால் பொருள்களை சந்தையிலிருந்து மீட்டுக்கொள்கிறது Nestle

வெனிசுவேலா: இடைக்கால ஜனாதிபதியாக டெல்ஸி ரொட்ரிகீஸ் பொறுப்பேற்றார்

இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கு இலண்டனில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் காயம், சந்தேகநபர்...

பிரபலமானவை

வெனிசுலாவில் அவசரநிலை: தொடர் தாக்குதல்களுக்குப் பின் ஜனாதிபதி பிடிபட்டார்; டிரம்ப் அறிவிப்பு
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி
வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்
by இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்
by இளவரசி
வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவரா நீங்கள்? உங்கள் குணாதிசயங்கள் இதுதான்…
by இளவரசி
ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி

மகளிர்

2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?
by இளவரசி

சமையல்

சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி

சினிமா

தந்தையின் தியாகத்தை உரத்து பேசும் ‘ஃபாதர் ‘

by பூங்குன்றன்
பராசக்தி திரைப்படம் கடவுள் முன் ஏற்றப்படும் அகல் விளக்கு – ரவி மோகன்
by பூங்குன்றன்
மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘காதல் கதை சொல்லவா’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘ ஸ்பிரிட்’ படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்- Buried’ படத்தின் டைட்டில் லுக் வெளியிடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More