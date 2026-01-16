வடக்கு இலண்டனில் தீ விபத்து: 90 வயது ஆணும் பெண்ணும் உயிரிழப்பு

வடக்கு இலண்டனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 90 வயதுடைய ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உயிரிழந்தனர்.
பர்னெட்டின் அல்பேமர்லே வீதியில் (Albemarle Road, Barnet) உள்ள ஒரு தனி வீட்டில் இன்று அதிகாலை இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இலண்டன் தீயணைப்பு படை (LFB) காலை 02:00 GMTக்கு சற்றுமுன் சம்பவ இடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டது.
வீட்டின் தரை தளத்தில் தீப்பற்றியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தீ விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் உதவி வழங்கி வருவதாக பெருநகர பொலிஸ் தெரிவித்தது.
இது குறித்து ஒரு பொலிஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், “தீ விபத்துக்கான காரணம் தற்போது தெரியவில்லை. சம்பவத்தின் முழு சூழ்நிலைகள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து வீதி மூடல்களில் உதவி செய்தனர், அதே நேரத்தில் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்,” என்றார்.
சுமார் 25 தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டு, காலை 03:00 மணிக்கு பிறகு தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.
இந்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.