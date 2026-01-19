சிலியில் காட்டுத்தீ பேரழிவு: 18 பேர் உயிரிழப்பு, 20,000 பேர் வெளியேற்றம்

சிலி நாட்டில் ஏற்பட்ட கடுமையான காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு வீரர்கள் கடும் வெப்பம் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் போராடி வருகின்றனர். இந்த நிலைமை காரணமாக, நாட்டின் தெற்கில் உள்ள இரண்டு பிராந்தியங்களில் பேரழிவு நிலையை சிலி ஜனாதிபதி Gabriel Boric அறிவித்துள்ளார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நிலவரப்படி, சிலி முழுவதும் 24 இடங்களில் காட்டுத்தீ பரவியுள்ளதாக அந்நாட்டின் வனத்துறை அமைப்பான CONAF தெரிவித்துள்ளது. இதில் மிகப்பெரிய தீ விபத்துகள் Ñuble மற்றும் Bío Bío பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த இரு பிராந்தியங்களும் தலைநகர் Santiagoவிலிருந்து சுமார் 500 கிலோமீட்டர் தெற்கே அமைந்துள்ளன. தீயின் தீவிரத்தை கருத்தில்கொண்டு அங்கு அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தொடர் காட்டுத்தீ காரணமாக இதுவரை குறைந்தது 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், நிலைமை மேலும் மோசமடைய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் ஜனாதிபதி போரிக் தெரிவித்தார். தெற்கு நகரமான Concepción-ல் பாதிக்கப்பட்ட நகராட்சிகளின் மேயர்களுடன் நடைபெற்ற சந்திப்புக்குப் பிறகு அவர் இந்த தகவலை வெளியிட்டார்.
இரண்டு பிராந்தியங்களிலும் இதுவரை சுமார் 8,500 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு தீயால் சேதமடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். இதனால் பல குடியிருப்புகள் ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளதால், வெளியேற்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. சிலியின் பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்பான SENAPRED, இதுவரை சுமார் 20,000 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும், குறைந்தது 250 வீடுகள் முற்றிலும் அழிந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
பலத்த காற்று, கடும் வெப்பநிலை மற்றும் வறட்சியான காலநிலை ஆகியவை தீ வேகமாக பரவுவதற்கு காரணமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதே நேரத்தில், தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு வீரர்களின் முயற்சிகளையும் இந்த வானிலை கடுமையாக சிக்கலாக்கியுள்ளது. சிலியின் பெரும்பகுதியில் கடுமையான வெப்ப எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் வெப்பநிலை 38 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து சிலி மற்றும் ஆர்ஜென்டினா ஆகிய இரு நாடுகளும் கடுமையான வெப்ப அலைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, சமீபத்தில் ஆர்ஜென்டினாவின் படகோனியா பகுதியில் பேரழிவை ஏற்படுத்திய காட்டுத்தீ சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன. காலநிலை மாற்றம் காரணமாக தென் அமெரிக்காவில் காட்டுத்தீ அபாயம் அதிகரித்து வருவதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.