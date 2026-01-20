கிரீன்லாந்து–ஆர்ட்டிக் வட்டாரத்தில் நேட்டோ படைகள்: டென்மார்க்–கிரீன்லாந்து ஆலோசனை

கிரீன்லாந்து மற்றும் ஆர்ட்டிக் வட்டாரப் பகுதிகளில் நேட்டோ கூட்டணியின் படைகளை நிறுத்தும் சாத்தியம் குறித்து டென்மார்க் மற்றும் கிரீன்லாந்து இடையே முக்கிய ஆலோசனைகள் நடைபெற்றுள்ளன. அமெரிக்காவுடன் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழ்நிலையை தொடர்ந்து, ஆர்ட்டிக் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், டென்மார்க் கூடுதல் படையினரை அந்தப் பகுதிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளது.
இந்தத் தகவலை டென்மார்க் தற்காப்பு அமைச்சர் Troels Lund Poulsen உறுதிப்படுத்தினார். அவர், நேட்டோ கூட்டணியின் தலைமைச் செயலாளர் Mark Rutte மற்றும் கிரீன்லாந்தின் வெளியுறவு அமைச்சர் Vivian Motzfeldt ஆகியோருடன் நடைபெற்ற சந்திப்புக்குப் பிறகு இதை தெரிவித்தார்.
இந்த சந்திப்பில், ஆர்ட்டிக் வட்டாரத்தின் பாதுகாப்பு நிலை, பிராந்தியத்தில் உருவாகும் புவியியல் அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் நேட்டோவின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆர்ட்டிக் பகுதியின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், டென்மார்க் மற்றும் கிரீன்லாந்து இணைந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த திட்டமிட்டு வருகின்றன.