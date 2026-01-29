WhatsApp
Thursday, January 29, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும்...
துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை...
இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை...
இந்தியாவில் நிப்பா கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாட்டில்: இரண்டு பேருக்கு மாத்திரமே உறுதி
லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ்...
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
ரணிலுக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை மார்ச் மாதம்!
Home உலகம்அமெரிக்கா அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும் என உறுதி!

அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும் என உறுதி!

written by இளவரசி
அமெரிக்க மத்திய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் (Federal Reserve) தனது முக்கிய வட்டி விகிதத்தை 3.50 சதவீதம் முதல் 3.75 சதவீதம் வரையிலான நிலைமையில் தொடர வைத்திருக்க நேற்று முடிவு செய்துள்ளது. இந்த முடிவின் போது ஆளுநர்கள் கிறிஸ்டோபர் வாலர் (Christopher Waller) மற்றும் ஸ்டீபன் மிரான் (Stephen Miran) ஆகியோர் கால் சதவீத புள்ளி விகிதக் குறைப்பை ஆதரித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்காலத்தில் கடன் வாங்கும் செலவு எப்போது குறையலாம் என்பதற்கான எந்தத் தெளிவான அறிகுறியையும் பெடரல் ரிசர்வ் வெளியிடவில்லை. இதேவேளை, கடந்த டிசெம்பர் மாதத்தில் வேலையின்மை விகிதம் 4.4 சதவீதமாக இருந்த போதிலும், பணவீக்கம் தொடர்ந்து உயர்ந்தே இருப்பதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

கடன் வாங்கும் செலவைக் குறைக்க வேண்டும் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டோனல்ட் டிரம்ப் நெருக்கடி கொடுத்திருந்த நிலையிலும், மத்திய வங்கி தனது முடிவில் மாற்றம் செய்யவில்லை. அமெரிக்கப் பொருளாதாரம் வேகமான வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாகவும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது.

முக்கியக் கடன் விகிதம் மூன்றரை சதவீதம் முதல் மூன்றே முக்கால் சதவீதம் வரை தொடரும் என அமெரிக்க மத்திய வங்கி மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்க வேலைச் சந்தை படிப்படியாக நிலைபெறும் அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன. புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதில் பெரிய முன்னேற்றம் இல்லாவிட்டாலும், வேலையின்மை விகிதம் குறைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

கடந்த ஆண்டு மத்திய வங்கி மூன்று முறை வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்திருந்த நிலையில், அதன் விளைவுகள் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன என்பதை கொள்கை வகுப்பாளர்கள் தற்போது உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.

தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
தை அமாவாசை பலன்: சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
பூண்டு வெங்காய சட்னி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் ‘L367 ‘
ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும் ‘பேட்ரியாட்’
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
