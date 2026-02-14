பிரான்ஸ் ஆல்ப்ஸ் பனிச்சரிவு: இங்கிலாந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் இருவர் உட்பட மூவர் பலி!

பிரான்ஸின் ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவில் இரு இங்கிலாந்து பிரஜைகளும் பிரான்ஸ் நாட்டு நபர் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விபத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை இடம்பெற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உயிரிழந்த இங்கிலாந்தின் இருவர், பயிற்சியாளர் ஒருவருடன் சேர்ந்து ஆஃப்-பிஸ்ட் (off-piste) ஸ்கீயிங் செய்து கொண்டிருந்த ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவில் இருந்தனர். சம்பவம் Val d’Isère அருகிலுள்ள Manchet பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்ததாக அந்த ஸ்கீ விடுதி பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.
அதே நேரத்தில், தனியாக ஸ்கீயிங் செய்து கொண்டிருந்த பிரான்ஸ் நபரும் பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்ததாக Albertville வழக்கறிஞர் Benoit Bachelet அறிவித்தார். மேலும் இங்கிலாந்து பிரஜை லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பியுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக Albertville பொதுவழக்கறிஞர் அலுவலகம் மனிதப் பிழை தொடர்பான விசாரணையை ஆரம்பித்துள்ளது. விசாரணையை CRS Alpes மலை மீட்பு பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சம்பவத்தின் போது பாதிக்கப்படாத ஸ்கீ பயிற்சியாளர் மீது நடத்தப்பட்ட மது மற்றும் போதைப்பொருள் பரிசோதனைகள் எதிர்மறையாக வந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவத்தை அருகில் இருந்த Antoine Martignon தம்பதியினர் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளனர். அவர்கள் கூறுகையில், “மக்கள் ஆஃப்-பிஸ்ட் ஸ்கீயிங் செய்வதை பார்த்தோம்; அது ஆபத்தாக தோன்றியது. சுமார் 20 விநாடிகளில் பனிச்சரிவு உருவாகி கீழே இருந்தவர்களை இழுத்துச் சென்றது” என்றனர்.
இந்த குளிர்காலத்தில் Val d’Isère மற்றும் அருகிலுள்ள Tignes பகுதிகளில் ஏற்கெனவே பல பனிச்சரிவுகள் பதிவாகியுள்ளன. அண்மையில் ஏற்பட்ட Storm Nils காரணமாக 60 முதல் 100 செ.மீ வரை பனி பெய்ததால், ஆல்ப்ஸ் பகுதியில் பனித்தட்டு மிகவும் நிலையற்ற நிலையில் இருந்ததாக பிரான்ஸ் வானிலை சேவை எச்சரித்துள்ளது.