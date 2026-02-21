கோழி நல உறுதிமொழியில் இருந்து KFC உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பின்வாங்கின

இங்கிலாந்தில் கோழி இறைச்சிக்கான தேவை பெருமளவு அதிகரித்து வருவதால், கோழிகளின் வளர்ப்புத் தரத்தை மேம்படுத்துவதாக அளித்த உறுதிமொழியில் இருந்து கே.எஃப்.சி (KFC) மற்றும் நந்தோஸ் (Nando’s) உள்ளிட்ட முன்னணி உணவக நிறுவனங்கள் விலகியுள்ளன.
பர்கர் கிங் மற்றும் நந்தோஸ் உரிமையாளர்கள் உட்பட எட்டு முக்கிய உணவகக் குழுக்கள் ‘பெட்டர் சிக்கன் கமிட்மென்ட்’ (Better Chicken Commitment – BCC) என்ற ஒப்பந்தத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளன.
வேகமாக வளரும் கோழி இனங்களைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துவதாக இந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர்கள் முன்பு உறுதியளித்திருந்தனர்.
இந்த நிறுவனங்கள் தற்போது ‘சஸ்டைனபிள் சிக்கன் ஃபோரம்’ (SCF) என்ற தொழில்துறை சார்ந்த புதிய அமைப்பில் இணைந்துள்ளன. போப்பாய்ஸ் (Popeyes), விங்ஸ்டாப் (Wingstop) மற்றும் வாகமாமா (Wagamama) ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.
மெதுவான வளர்ச்சி கொண்ட கோழிகளை வளர்ப்பது அதிக பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியேற்றும் என்று ‘யுகே ஹாஸ்பிடாலிட்டி’ (UK Hospitality) அமைப்பு வாதிடுகிறது. மேலும், தற்போதைய சூழலில் கோழி இறைச்சிக்கான தேவையை ஈடுகட்டவும், விநியோகச் சங்கிலியை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், விலங்கு நல அமைப்புகள் இந்த கோழிகளை “ஃபிராங்கன்-சிக்கன்ஸ்” (franken-chickens) என்று அழைக்கின்றன. இவை மிக வேகமாக வளர்வதால், தசை நோய்கள் மற்றும் அகால மரணம் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாவதாக அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். இந்த நிறுவனங்களின் முடிவு முழுக்க முழுக்க “பணத்தைப் பற்றியது” மட்டுமே தவிர வேறொன்றுமில்லை என்று அனிமா இன்டர்நேஷனல் (Anima International) அமைப்பு சாடியுள்ளது.
தற்போதைய இந்த மாற்றத்தை British Poultry Council வரவேற்றுள்ளது. உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்துள்ள இந்த நேரத்தில், கூடுதல் செலவுகளைத் தவிர்க்க இது உதவும் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர்.
இருப்பினும், எம்&எஸ் (M&S), வெயிட்ரோஸ் (Waitrose), பிரெட் (Pret) மற்றும் கிரெக்ஸ் (Greggs) போன்ற நிறுவனங்கள் இன்னும் கோழி நலத்திற்கான BCC ஒப்பந்தத்தில் நீடிக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.