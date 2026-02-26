2080 ஆண்டுக்குள் இங்கிலாந்தில் 8.66 லட்சம் வீடுகள் வெள்ள ஆபத்தில்: புதிய ஆய்வில் எச்சரிக்கை!

2080ஆம் ஆண்டுக்குள் இங்கிலாந்து முழுவதும் சுமார் 866,000 வீடுகள் வெள்ள அபாயத்திற்கு உள்ளாகக்கூடும் என புதிய ஆய்வு ஒன்று எச்சரித்துள்ளது. இந்த பகுப்பாய்வை GeoSmart நிறுவனம், Greenpeace அமைப்பிற்காக மேற்கொண்டுள்ளது.
இந்தக் கணிப்பு, தொழில்துறைக்கு முந்தைய காலத்தை விட உலக வெப்பநிலை 2.4°C வரை உயர்ந்தால் ஏற்படும் தாக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. காலநிலை மாற்றத்தின் தீவிர விளைவாக கடல் மட்ட உயர்வு மற்றும் கனமழை அதிகரிப்பு போன்ற காரணிகள் வெள்ள ஆபத்தை பல மடங்கு உயர்த்தும் என ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வின் படி, Scotland அதிக ஆபத்தில் உள்ள பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அங்கு மட்டும் 386,716 வீடுகள் ‘அதிக’ அல்லது ‘மிக அதிக’ வெள்ள அபாயத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் பல பகுதிகளில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட பரவலான வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் புயல் பாதிப்புகளின் பின்னணியில் இந்த அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. இதனால் எதிர்கால கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு, நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் காப்பீட்டு துறைகள் குறித்து மீண்டும் கவனம் திரும்பியுள்ளது.
இந்தச் சூழலில், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் அரசு மற்றும் அரசியல் கட்சிகளிடம் முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. சுற்றுச்சூழலை அதிகமாக மாசுபடுத்தும் நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி வசூலிக்க வேண்டும், உள்ளூர் நிர்வாகங்களுக்கு போதுமான வளங்கள் வழங்க வேண்டும், மேலும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் வீடுகளுக்கு மலிவு விலையில் காப்பீடு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது.