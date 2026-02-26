இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தி!

இங்கிலாந்தில் முதன்முறையாக பூமியின் உட்புற வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் கார்ன்வால் (Cornwall) பகுதியில் உள்ள ட்ரூரோ (Truro) அருகே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. யுனைடெட் டவுன்ஸ் (United Downs) மின் உற்பத்தி நிலையம் சுமார் 10,000 வீடுகளுக்கு தேவையான பசுமை மின்சாரத்தை வழங்க உள்ளது.
காற்று மற்றும் சூரிய சக்தியைப் போலன்றி, புவிவெப்ப ஆற்றல் (Geothermal energy) என்பது தடையின்றி ஆண்டு முழுவதும், 24 மணிநேரமும் மின்சாரம் வழங்கக்கூடிய ஒரு நம்பகமான ஆதாரமாகும்.
இதற்காக இங்கிலாந்தின் நிலப்பரப்பில் மிக ஆழமான துளை (சுமார் 3 மைல் அல்லது 5 கி.மீ ஆழம்) போடப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள கிரானைட் பாறைகளால் சுமார் 200°C வெப்பநிலைக்கு சூடாக்கப்பட்ட நீரைக் கொண்டு டர்பைன்கள் இயக்கப்பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் மட்டுமல்லாமல், மின்சார வாகன பேட்டரிகளுக்குத் தேவையான மிக முக்கியமான கனிமமான லித்தியம் (Lithium) தாதுவும் பிரித்தெடுக்கப்பட உள்ளது. இது இங்கிலாந்தின் முதல் வணிக ரீதியான லித்தியம் ஆதாரமாகும்.
இந்தத் திட்டம் சுமார் 15 ஆண்டுகால உழைப்பிற்குப் பிறகு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இதற்காக தனியார் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மூலம் சுமார் £50 மில்லியன் நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆழமாகத் துளையிடுவதற்கான தொழில்நுட்ப சவால்கள் மற்றும் அதிக செலவு காரணமாக, இது போன்ற திட்டங்களை மற்ற இடங்களில் செயல்படுத்துவது கடினமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
இருப்பினும், இங்கிலாந்து அரசாங்கம் இந்தத் துறையில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நாட்டின் முதல் புவிவெப்ப அமைச்சராக லார்ட் வைட்ஹெட் (Lord Whitehead) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.