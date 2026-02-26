இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தி!

WhatsApp
Thursday, February 26, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு...
by இளவரசி
மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால்...
by இளவரசி
காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது...
by இளவரசி
ஜெர்மனி சட்டமன்றத்தில் வரலாற்றுத் தீர்மானம்: இராணுவத்திற்கு தாக்குதல் ட்ரோன்கள் வழங்க...
by இளவரசி
தென் சீனக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 1,400 கப்பல்கள் –...
by இளவரசி
2080 ஆண்டுக்குள் இங்கிலாந்தில் 8.66 லட்சம் வீடுகள் வெள்ள ஆபத்தில்:...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தி!

இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தி!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10000 வீடுகளுக்கு மின்சார உற்பத்தி!

இங்கிலாந்தில் முதன்முறையாக பூமியின் உட்புற வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் கார்ன்வால் (Cornwall) பகுதியில் உள்ள ட்ரூரோ (Truro) அருகே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. யுனைடெட் டவுன்ஸ் (United Downs) மின் உற்பத்தி நிலையம் சுமார் 10,000 வீடுகளுக்கு தேவையான பசுமை மின்சாரத்தை வழங்க உள்ளது.

காற்று மற்றும் சூரிய சக்தியைப் போலன்றி, புவிவெப்ப ஆற்றல் (Geothermal energy) என்பது தடையின்றி ஆண்டு முழுவதும், 24 மணிநேரமும் மின்சாரம் வழங்கக்கூடிய ஒரு நம்பகமான ஆதாரமாகும்.

இதற்காக இங்கிலாந்தின் நிலப்பரப்பில் மிக ஆழமான துளை (சுமார் 3 மைல் அல்லது 5 கி.மீ ஆழம்) போடப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள கிரானைட் பாறைகளால் சுமார் 200°C வெப்பநிலைக்கு சூடாக்கப்பட்ட நீரைக் கொண்டு டர்பைன்கள் இயக்கப்பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் மட்டுமல்லாமல், மின்சார வாகன பேட்டரிகளுக்குத் தேவையான மிக முக்கியமான கனிமமான லித்தியம் (Lithium) தாதுவும் பிரித்தெடுக்கப்பட உள்ளது. இது இங்கிலாந்தின் முதல் வணிக ரீதியான லித்தியம் ஆதாரமாகும்.

இந்தத் திட்டம் சுமார் 15 ஆண்டுகால உழைப்பிற்குப் பிறகு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இதற்காக தனியார் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மூலம் சுமார் £50 மில்லியன் நிதி திரட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆழமாகத் துளையிடுவதற்கான தொழில்நுட்ப சவால்கள் மற்றும் அதிக செலவு காரணமாக, இது போன்ற திட்டங்களை மற்ற இடங்களில் செயல்படுத்துவது கடினமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

இருப்பினும், இங்கிலாந்து அரசாங்கம் இந்தத் துறையில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நாட்டின் முதல் புவிவெப்ப அமைச்சராக லார்ட் வைட்ஹெட் (Lord Whitehead) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஜெர்மனி சட்டமன்றத்தில் வரலாற்றுத் தீர்மானம்: இராணுவத்திற்கு தாக்குதல் ட்ரோன்கள் வழங்க...

தென் சீனக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 1,400 கப்பல்கள் –...

2080 ஆண்டுக்குள் இங்கிலாந்தில் 8.66 லட்சம் வீடுகள் வெள்ள ஆபத்தில்:...

ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும்...

குழந்தைப் போராளி | தீபச்செல்வன்

சீனு ராமசாமி கவிதைகள்

பிரபலமானவை

சூழல் பாதுகாப்புஎன்றபோர்வையில் அரசுபச்சையுத்தத்தைஆரம்பித்துள்ளது!
‘தாயான இறைவன்’ | கானா பிரபா
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் தேடிவரும் அதிர்ஷ்ட நாள்!
பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட டிவனியாவை விடுதலை செய்ய கோரி மகஜர்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான...
by இளவரசி
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
by இளவரசி

மகளிர்

திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி

சமையல்

ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி

மருத்துவம்

விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி

சினிமா

இசை கலைஞர் ஹர்ஷவர்தனின்’ மாயம் நீயடி..’ எனும் சுயாதீன இசை அல்பம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா ‘ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
‘ஏ படம்’ எனும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
உலக நாயகன் – சுப்பர் ஸ்டார் இணையும் படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.