Sunday, March 1, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

மத்திய கிழக்கு நெருக்கடி: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு இடையே அதிகரிக்கும்...
by இளவரசி
வளைகுடாவில் பதற்றம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை – முதல்வர்...
by இளவரசி
இலங்கையில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்குச் செல்லவிருந்த விமான சேவைகள்...
by இளவரசி
மத்திய கிழக்கு பதற்றம்: எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இல்லை – நீண்ட...
by இளவரசி
மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் உச்சம்: “ஈரான் உச்ச தலைவர் காமனெயி...
by இளவரசி
தையிட்டி விகாரை விவகாரம் – யாழில் திறந்த கலந்துரையாடல்
by பூங்குன்றன்
மத்திய கிழக்கில் இங்கிலாந்து தளங்களுக்கு பாதுகாப்பு தீவிரம்: தாக்குதல்களில் பங்கேற்கவில்லை!
by இளவரசி
மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்...
by இளவரசி

உலகம்

வளைகுடாவில் பதற்றம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை – முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

இளவரசி
வளைகுடாவில் பதற்றம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்காக நடவடிக்கை – முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கவலை

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான மோதல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வளைகுடா பகுதிகளில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத், பஹ்ரைன், ஓமன், சவுதி அரேபியா மற்றும் கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்தச் சூழலில், அங்கு வசித்து வரும் தமிழர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆழ்ந்த கவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

தனது ‘எக்ஸ்’ சமூக வலைதளப் பதிவில், அவசர நிலையை முன்னிட்டு அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறைக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும், இந்தியத் தூதரகங்கள் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றவும் முதல்வர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கு உடனடி உதவி அளிக்கும் வகையில் புதுடெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அ

வசர உதவி தேவைப்படும் தமிழர்கள் அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது குடும்பத்தினர் தொடர்புகொள்ள 24 மணி நேர கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் 1800 309 3793 மற்றும் +91 80 6900 9900 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

நிலையமைப்பை தமிழக அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், தமிழர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்றும் முதல்வர் உறுதியளித்துள்ளார்.

இளவரசி

