Sunday, March 8, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

ஈரானுக்காக உளவு பார்த்ததாக சந்தேகம் – நால்வரை விசாரிக்க கூடுதல் கால அவகாசம்

ஈரானுக்காக உளவு பார்த்ததாக சந்தேகம் – நால்வரை விசாரிக்க கூடுதல் கால அவகாசம்

written by இளவரசி 1 minutes read
நான்கு ஈரானியர்கள் கைது

ஈரானுக்காக உளவு பார்த்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட நால்வரை தொடர்ந்து விசாரிக்க இங்கிலாந்து பொலிஸாருக்கு கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட இந்த நால்வரையும் மார்ச் 13 வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவர் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்; மற்ற மூவர் இங்கிலாந்து–ஈரான் இரட்டை குடியுரிமை கொண்டவர்கள் என கூறப்படுகிறது.

22, 40, 52 மற்றும் 55 வயதுடைய இந்த நால்வரும் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 1 மணியளவில் ஹாரோ, வாட்ஃபோர்டு மற்றும் பார்னெட் பகுதிகளில் உள்ள முகவரிகளில் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், ஹாரோவில் உள்ள அதே இடத்தில் குற்றவாளிக்கு உதவியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் 20 முதல் 49 வயதுக்குள் உள்ள ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக மெட்ரோபாலிடன் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

பின்னர் அவர்கள் மேலதிக விசாரணை நடைபெறும் வரை பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களில் ஒருவரை பொலிஸ் அதிகாரியை தாக்கியதாக சந்தேகித்து கைது செய்துள்ளதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இளவரசி

